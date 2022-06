Ukraine muốn phương Tây gửi thêm 300 hệ thống rocket đa nòng

Phát biểu với The Telegraph, ông Mikhail Podolyak cho biết, hiện tại, khoảng 90% tổn thất trong chiến đấu của phía Ukraine là do pháo binh Nga gây ra. Lực lượng của đối phương vượt trội hơn hẳn so với Ukraine.

Đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo London sẽ cung cấp pháo phản lực M270 cho Ukraine để tăng cường đáng kể năng lực của quân đội nước này. Bộ Ngoại giao Anh cho biết thêm, binh sĩ Ukraine sẽ được đào tạo cách vận hành các tổ hợp M270 tại Anh để có thể phát huy tối đa hiệu quả loại vũ khí này.

Mỹ trước đó tuyên bố sẽ chuyển 4 hệ thống pháo phản lực M142 HIMARS, phiên bản rút gọn của tổ hợp M270, cho Ukraine nhằm đẩy lùi bước tiến của lực lượng Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Kiev đã đảm bảo sẽ không sử dụng HIMARS để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga nhằm tránh leo thang căng thẳng.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2 theo yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk tại Donbass. Khi thông báo về chiến dịch này, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine mà là vì mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine.

Phương Tây sau đó đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga, bắt đầu cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine, với tổng giá trị hiện ước tính hàng tỷ USD./.