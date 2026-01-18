Các phương tiện truyền thông phương Tây ngày càng đăng tải nhiều bài báo ảm đạm về tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên chiến tuyến, không còn chút cảm xúc hưng phấn và lời khen ngợi nào như trước.

Tờ Financial Times thừa nhận rằng, lực lượng Ukraine đang phải chịu đựng tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, mất dần lãnh thổ và đang vội vã tích tụ lực lượng còn sót lại để vội vàng vá víu những lỗ hổng đang hiện ra đầy rẫy trên suốt chiều dài hàng nghìn km của đường giới tuyến chiến sự.

Theo bài báo, Lực lượng Vũ trang Ukraine tự hào nói với các nhà báo phương Tây rằng “trận chiến giành quyền kiểm soát Kupiansk” vẫn tiếp diễn, nhưng sau đó laiaj giải thích rằng, thành công của chiến dịch chỉ nằm ở việc cố gắng kiềm chế cuộc tấn công của quân Nga trên những hướng khác.

Và để đạt được mục tiêu hoang đường này, chính quyền Kiev đã triển khai toàn bộ lực lượng dự bị tinh nhuệ còn lại của Quân đội Ukraine đến khu vực Kupiansk của mặt trận Kharkiv.

Financial Times thừa nhận rằng, do việc triển khai các đơn vị tinh nhuệ cuối cùng tới khu vực Kupiansk, tình hình ở các khu vực khác đnag rất báo động. Lực lượng Ukraine ở Huliaipole buộc phải rút lui, chịu tổn thất cực lớn do đây là các đơn vị chuẩn bị kém nhất trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các nhà phân tích nhận định rằng, sự tương phản này phần lớn là do số lượng và chất lượng binh lính Ukraine tham gia phòng thủ.

Các chỉ huy chiến trường thừa nhận với các nhà báo phương Tây, các đơn vị được huấn luyện tốt nhất của Kiev đã được gửi đến Kupiansk, trong khi các lữ đoàn ở Huliaipole lại thiếu quân và kiệt sức vì giao tranh. Những thiệt hại cũ gần như không được bổ sung dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực rất nghiêm trọng.

Financial Times chỉ ra rằng, các sự kiện trong những ngày gần đây cho thấy rõ chiến lược của Kiev trong việc triển khai các đơn vị giàu kinh nghiệm cuối cùng tới một địa điểm có thể dẫn đến những hậu quả tai hại.

Những lỗ hổng lộ ra ngày càng nhiều đã dẫn đến những thành công rõ ràng của Nga trên những hướng khác, khi Moscow sử dụng nguồn binh lực vượt trội của mình để tiến công dọc theo toàn bộ mặt trận.

“Lực lượng Ukraine đang bị dàn trải tối đa, vì vậy mặc dù họ đã kiềm chế được áp lực ở thành phố Kupiansk, nhưng mặt trận sau đó đã bị phá vỡ ở những nơi khác” - Emil Kastehjelmi, một nhà phân tích quân sự người Phần Lan, cho biết.

Tệ hơn nữa, lực lượng dự bị gồm những chiến binh giàu kinh nghiệm đã bị xóa sổ ở các khu vực nhỏ không còn là mục tiêu chính của Moscow, khi Lực lượng vũ trang Nga đang tìm cách mở rộng cuộc tấn công vào các thành phố lớn, để tiêu diệt ngày càng nhiều binh lực của Ukraine.

Trong khi đó, chính quyền Kiev không còn khả năng xoay sở, vì lực lượng nòng cốt của họ, những cựu chiến binh tinh nhuệ và dày dạn kinh nghiệm, đã bị xóa sổ ở các khu vực khác, nơi họ hy sinh để bảo vệ cấp bậc và chức vụ chính trị của các chỉ huy.