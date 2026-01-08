Theo giới truyền thông Nga, các binh sĩ Ukraine hôm 06/01 đã rút lui khỏi ngôi làng Tyshchenkivka, nằm trên tuyến đường hậu cần chính phía tây bắc dẫn đến thành phố Kupiansk.

Các nguồn tin địa phương cho biết, sau khi đánh lui lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga hiện đang củng cố vị trí của họ trong làng.

Các nhà phân tích nhận định rằng, việc để mất ngôi làng nằm trên tuyến hậu cần huyết mạch tây bắc Kupiansk có thể gây cản trở nghiêm trọng đến khả năng tiếp tế của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho các đơn vị đóng quân trong thành phố.

Các chuyên gia thừa nhận rằng, trong thời gian qua Bộ chỉ huy Ukraine đã liên tiếp tăng viện cho mặt trận trên hướng này, hiện có sự hiện diện đáng kể các đơn vị Ukraine tại Kupiansk.

Tuy nhiên, hiện tại họ đang dần rơi vào tình thế mà sự hiện diện của họ trong thành phố không chỉ thiếu an toàn, mà còn chưa chắc đã giữ được thành phố trong vòng vây của quân Nga, giống như những gì đã từng xảy ra ở Pokrovsk-Myrnohrad hay mới đây nhất là Huliaipole.

Khi mất đi liên lạc hậu cần, lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương, bởi thiếu sự chi viện lực lượng và thiết bị chiến đấu.

Ví dụ, nhìn vào bản đồ khu vực, ta thấy rằng với việc mất Tyshchenkivka, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ buộc phải dựa vào khu rừng gần làng Malye Rivny ở (phía tây Kupyansk) để tiếp tế cho các đơn vị của họ ở trong thành phố, trong khi các đơn vị máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga đang tập trung dày đặc để săn lùng họ trên hướng này.

Giới chuyên gia nhận định rằng, sự cố chấp của chính quyền Kiev trong trận chiến giành quyền kiểm soát Kupiansk ngày càng trở nên rõ ràng, đó không khác gì hành động nướng quân vô ích.

Các nhà phân tích quân sự phương Tây tin rằng Bộ chỉ huy Ukraine chỉ đơn giản là đang cố gắng câu giờ ở Kupiansk để xây dựng các công sự phòng thủ ở các khu vực khác của mặt trận Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia…, nhằm ngăn chặn lực lượng Nga giành được không gian tác chiến.

Điều này ám chỉ đến cuộc tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga về phía Sloviansk và cuộc tấn công ở vùng Dnipropetrovsk.

Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận rằng cách tiếp cận này có một số điểm yếu nghiêm trọng, bởi Ukraine đã huy động hầu hết lực lượng dự bị trên tất cả các hướng, đồng thời cũng điều chỉnh mạnh lực lượng phòng thủ ở chính vùng Donetsk, khiến các mặt trận khác lâm nguy.

Thậm chí, ngay cả khi các tuyến phòng thủ phía sau được hoàn thành, chúng cũng cần được bố trí binh lính phòng thủ, nhưng với những tổn thất nặng nề mà Ukraine đang phải gánh chịu ở Kupiansk, không rõ Bộ chỉ huy Ukraine sẽ điều động binh lực ở đâu tới, sau khi đã mất hết quân ở Kupiansk.