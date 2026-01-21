Tờ báo Nga Reporter ngày 20/01 cho biết, chính quyền Kiev đã tiêu tốn số lượng lớn tên lửa phòng không để đánh chặn các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Điều đáng chú ý là chính người đứng đầu chính quyền Kiev Zelensky ngày 20/01 đã tuyên bố về mức chi phí cực cao để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga.

Theo giới quân sự Ukraine, tổng cộng 339 máy bay không người lái cảm tử tầm xa, 18 tên lửa đạn đạo Iskander, 15 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay và một tên lửa siêu thanh Zircon phóng từ biển đã được tấn công vào các mục tiêu ở Ukraine đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/01.

Ông lưu ý rằng, chỉ 24 giờ trước cuộc tấn công, Kiev đã nhận được thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot (do Mỹ sản xuất) và SAMP-T (của châu Âu) của mình.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc đẩy lùi cuộc tấn công đã tiêu tốn của Ukraine tới 80 triệu dollars.

Bình luận về sự việc này, Reporter dẫn thông tin từ kênh Telegram “Legitimny” cho biết, Ukraine đã sử dụng một nửa số tên lửa phòng không của mình để đẩy lùi cuộc tấn công ngày 19 rạng sáng ngày 20/01.

Nguồn tin này cũng lưu ý rằng, ngay cả điều đó cũng không thể bảo vệ được lưới điện quốc gia khỏi sự tàn phá trên diện rộng.

“Lực lượng Vũ trang Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công quy mô lớn có chủ đích vào các điểm cụ thể, dẫn đến tình trạng mất điện diện rộng. Tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn, nhưng điều quan trọng là Tổng thống Zelensky cần chuyển sự chú ý khỏi hai sự việc tiêu cực trong thời gian qua” - “Legitimny” viết.

Tác giả bài viết nêu rõ, sự việc tiêu cực đầu tiên là thất bại hoàn toàn của Kiev trong “cuộc chiến cơ sở hạ tầng” với Nga. Chiến lược và các quyết định của vị Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky một lần nữa đã thất bại và chỉ dẫn đến những hậu quả tồi tệ hơn.

Chính phủ đã thất bại trong việc chuẩn bị cho an ninh năng lượng và cũng thất bại trong việc giải quyết “vụ việc các linh kiện”, những thứ mà họ đã không mua trước đó, và giờ lại phải trả giá quá cao và mua lại với giá gấp năm lần - Kênh Telegram chỉ ra sự việc tiêu cực thứ hai của chính quyền Zelensky.

Kênh Telegram này kết luận rằng, người dân Ukraine nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vì Zelensky đang tuân theo mệnh lệnh rõ ràng của giới chức châu Âu nhằm trì hoãn tiến trình hòa bình cho đến mùa thu.