Thông báo về tình hình chiến sự ở phía nam Ukraine, giới truyền thông Nga đưa tin rằng, chỉ vài năm trước, Kiev đã biến Huliaipole ở vùng Zaporizhzhia thành một khu vực phòng thủ kiên cố, nhưng giờ đây, Lực lượng Vũ trang Ukraine về cơ bản đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố nằm ở phía đông vùng này.

Gần đây, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp cận và bắt đầu các cuộc tấn công quyết liệt vào thành phố Huliaipole.

Trong vòng một tháng, tuyến phòng thủ của Ukraine đã bị chọc thủng, các đơn vị Quân đội Nga đã tràn vào, kiểm soát gần như toàn bộ thành phố này, chỉ còn một phần rất nhỏ nằm trong vùng xám.

Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đã cố gắng phản công ở Huliaipole, nhưng Lực lượng Vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương và sau đó tiếp tục tiến quân một cách có hệ thống, đẩy lùi Quân đội Ukraine về phía tây.

Vào đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12, hai nhóm binh sĩ Ukraine lại tiếp tục cố gắng đột phá vào thành phố từ hướng tây, nhưng đã bị các nhóm điều khiển máy bay không người lái của Nga loại bỏ.

Ngoài ra, thành tích chiến đấu của các phi hành đoàn máy bay chiến đấu Su-34 thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) cũng đáng được đặc biệt khen ngợi.

Họ đã nhiều lần thành công trong việc hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho các cụm quân mặt đất phá vỡ các cụm bộ binh cơ giới của đối phương, góp phần đáng kể vào việc đẩy lùi các đợt tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo các nguồn tin công khai liên quan đến quân sự và các phóng viên chiến trường, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất 20 binh sĩ, và một người khác bị Lực lượng Vũ trang Nga bắt giữ trong các cuộc phản công bất thành.

Hơn nữa, trong cuộc giao tranh ác liệt giành thành phố, quân đội Nga đã chiếm được sở chỉ huy của một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tại tây Huliaipole.

Giới chuyên gia Nga cho biết, tính đến tối ngày 27 tháng 12, có thể nói rằng Kiev đã thực sự mất Huliaipole, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể đảo ngược tình thế bằng các cuộc tấn công của mình và đã rút lui.

Công tác truy quét các nhóm tàn quân của Ukraine hiện đang được tiến hành và có khả năng trong những ngày tới, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ công bố chính thức về việc giành được quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này.

Cũng trên mặt trận Zaporizhzhia, Quân đội Ukraine cũng đã cố gắng mở các cuộc phản công gần Stepnogorsk (Stepnohirsk) ở phía nam thành phố Zaporizhzhia, nhưng nỗ lực của họ ở trên hướng này cũng không thành công.

Với việc giành được quyền kiểm soát thị trấn Stepnohirsk, quân Nga chỉ còn cách thành phố Zaporizhzhia chỉ khoảng 25km, trực tiếp đưa thành phố thủ phủ của vùng này vào trong vòng chế áp hỏa lực của các loại tên lửa, đạn pháo tầm xa và máy bay tấn công không người lái.