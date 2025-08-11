Theo Avia.pro , máy bay không người lái Geran của Nga đã nhắm trúng một hệ thống tên lửa phòng không S-300V của Ukraine gần khu định cư Vorozhba thuộc tỉnh Sumy.

Nguồn tin cho biết, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cố gắng triển khai hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-300V gần tiền tuyến hơn để đánh chặn máy bay chiến đấu của Nga. Tuy nhiên, chiến dịch này đã thất bại do hệ thống phòng không không có đủ thời gian để triển khai và ngụy trang.

Máy bay không người lái cảm tử Geran của Nga ngay lập tức đã đánh trúng nơi bố trí hệ thống phòng không S-300V của Ukraine.

Chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công vẫn đang được cập nhật.

Hiện, Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

S-300 là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa, với radar tiên tiến, cho phép theo dõi và tấn công các mục tiêu với độ chính xác, hiệu quả cao. Hệ thống có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 mục tiêu trong số đó.

S-300V là phiên bản nâng cấp được phát triển dựa trên S-300. Mỗi hệ thống thường gồm một xe chỉ huy, 3 trạm radar, 6 xe chở đạn kiêm bệ phóng.

Tên lửa có chiều dài 7,5 m, đường kính khoảng 0,51 m, nặng khoảng 1.500 kg, sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn. Tên lửa được trang bị đầu đạn có sức nổ phân mảnh cao, được thiết kế để phát nổ khi đến gần mục tiêu.

Thông thường, một tên lửa tiêu chuẩn sẽ có tầm bắn khoảng 75 km, tốc độ bay đạt Mach 4, cho phép đánh chặn các mối đe dọa di chuyển nhanh trên không.