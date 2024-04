“Các chiến binh của chúng tôi đã phá huỷ một cứ điểm khác của lực lượng Ukraine gần Verbovoye và cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ. Ở Rabotino và Verbovoye, họ đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương trong 24 giờ qua”, ông Rogov nói.

Lãnh đạo phong trào We Are Together With Russia cho biết thêm, theo hướng Orekhov, quân đội Ukraine đã hạn chế việc sử dụng pháo binh. “Chúng tôi tin rằng điều này có liên quan đến các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và pháo binh vào nhà kho của đối phương. Ở khu vực đó, quân đội của chúng tôi cũng đã phá hủy các xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải và xe chiến đấu bộ binh dùng để đưa nhân lực đối phương ra tiền tuyến. Trong các cuộc phản công, một số hệ thống pháo tự hành của đối phương đã bị phá hủy”.

Lính đánh thuê Ba Lan đến Orekhov

Theo ông Rogov, một đại đội lính đánh thuê từ Ba Lan đã có mặt ở thành phố Orekhov do Kiev kiểm soát, nằm ở Vùng Zaporozhye gần tiền tuyến.

“Vài ngày trước, có một đại đội lính đánh thuê Ba Lan đã đến Orekhov. Thông tin này đã được người dân địa phương xác nhận. Từ đó, họ có thể di chuyển đến tiền tuyến gần Rabotino, Malaya Tokmachka và Verbovoye”.

Ông Rogov lưu ý rằng nhóm lính đánh thuê này bao gồm những người đã tham chiến ở các khu vực khác nhau kể từ năm 2022.

“Họ không phải quân đội Ba Lan. Họ tự hoạt động thông qua quân đoàn nước ngoài của Ukraine”, ông Rogov nói.

Theo Tass