Sau nhiều tháng trì hoãn, dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine, trị giá 60 tỷ USD đã được Tổng thống Mỹ Biden ký thành luật.

Tên lửa ATACMS. Ảnh: Lockheed Martin.

Ông Biden nói: “Chúng tôi không bỏ rơi các đồng minh của mình. Chúng tôi sát cánh cùng họ. Đây là một ngày tốt lành cho nước Mỹ. Đó là một ngày tốt lành cho châu Âu. Đó là một ngày tốt lành cho hòa bình thế giới. Điều này sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn, thế giới an toàn hơn. Nó cho thấy vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và mọi người đều biết điều đó. Nó mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ. Đó cũng là sự đầu tư vào an ninh của chính Mỹ, bởi vì khi các đồng minh của chúng ta mạnh hơn thì chúng ta cũng mạnh hơn.”

Cùng với gói viện trợ mong chờ từ lâu, Ukraine cùng ngày cũng nhận được thông tin Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các lô tên lửa chiến thuật Lục quân tầm xa (ATACMS) có tầm bắn khoảng 300km.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: “Trong sáu tháng qua, Ukraine bị thiếu đạn dược và điều đó dẫn đến việc họ để mất một số khu vực ở phía đông. Dù Ukraine nhận được tin về gói viện trợ mới, nhưng nước này vẫn chịu áp lực nặng nề trên chiến trường trong những tuần tới. Tôi có thể xác nhận rằng, vào tháng 2, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo cung cấp cho Ukraine một lượng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa MGM – 140, để nước này sử dụng trong lãnh thổ của mình. Lô tên lửa đã bắt đầu được chuyển Ukraine vào tháng 3 vừa qua. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi thêm khi chúng tôi có thêm thẩm quyền và tiền bạc. Tôi sẽ không nêu rõ số lượng vì nhiều lý do”.

Nhận được tin vui từ Mỹ, Tổng thống Ukraine tỏ rõ sự vui mừng và đã ngay lập tức bày tỏ cảm ơn đồng minh. Tuy nhiên, Ukraine hiện cũng gặp một số vấn đề liên quan đến nhân lực. Ngoài việc mới ban hành lệnh động viên, hạ thấp độ tuổi từ 27 xuống 25, Ukraine còn đang muốn hàng nghìn công dân nam ở nước ngoài trở về thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi đưa ra quy định hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi quân nhân chỉ có thể được cấp trong nước.

Trước những động thái mới của Ukraine và đồng minh, giới chức Nga đồng loạt cho biết, cục diện xung đột sẽ khó có thay đổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu Nga đã và sẽ tiếp tục “xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây” trên chiến trường Ukraine.

Trong khi, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: “Tình hình trên chiến trường đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc lại rằng tất cả những lô vũ khí mới này, có lẽ đã sẵn sàng, sẽ không làm thay đổi cục diện”.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng, sự giúp đỡ của Mỹ và đồng minh cho Ukraine chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn.

Đây cũng là nhận định của chuyên gia quân sự Matthew Savill, rằng các nguồn tài trợ chỉ giúp kéo dài thêm thời gian cho Ukraine chống cự lại các đòn tấn công từ Nga, chứ chưa thể lật ngược cán cân quân sự trên chiến trường trong thời điểm này.