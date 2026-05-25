Ukraine lên kế hoạch cho cuộc tấn công đáp trả Nga trong 48 giờ tới?

Theo kênh này, các cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa có thể nhắm vào một số khu vực, bao gồm vùng Moscow, các vùng miền Trung nước Nga và miền Nam đất nước.

Nếu hoạt động quân sự này diễn ra, đây sẽ là cuộc tấn công trả đũa của Ukraine về cuộc tấn công tên lửa quy mô cực lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kiev vào đêm 23 rạng sáng 24/5, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.

Thông báo nhấn mạnh, thông tin này chỉ là sơ bộ và cần được xác minh. Các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra bình luận nào về dữ liệu này.

Đêm trước đó (24/5), các khu vực của Nga đã bị UAV Ukraine tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không đã phá hủy 33 UAV trên 12 khu vực, bao gồm các vùng: Moscow, Kaluga, Tver và Crimea.

Một cuộc tấn công cũng được báo cáo nhằm vào trạm bơm dầu Vtorovo ở vùng Vladimir.

Các nguồn thông tin giám sát kêu gọi người dân các vùng của Nga hãy luôn cảnh giác, chú ý đến các cảnh báo chính thức và không được phớt lờ các thông báo khẩn cấp. Nếu có cảnh báo nguy hiểm, hãy tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.