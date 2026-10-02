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Ukraine lần đầu tiên tấn công Nga bằng tên lửa đạn đạo FP-7

Sao Đỏ
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 Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 do hãng Fire Point sản xuất trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa FP - 7 trong cuộc chiến chống Nga - Ảnh 1.

Thông tin này được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố và video về vụ phóng tên lửa cũng được phát hành.

“Hệ thống đạn đạo chiến thuật của Ukraine mang tên FP-7 đã lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả này”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo còn tuyên bố sau khi được sử dụng thành công trong chiến đấu, tên lửa FP-7 dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Tên lửa này được thiết kế để tấn công nhanh các mục tiêu ở tầm trung.

Tên lửa đạn đạo FP-7 đã được Ukraine sử dụng trong chiến đấu.

Lần đầu tiên, Công ty Fire Point tuyên bố việc phát triển tên lửa đạn đạo FP-7 và FP-9 của riêng mình tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế MSPO vào tháng 9/2025, tại Ba Lan.

Tên lửa đạn đạo FP-7 có tầm bắn lên đến 200km, tốc độ tối đa 1.500m/s và độ lệch vòng tròn 14m. Tải trọng chiến đấu của nó sẽ là 150kg, thời gian bay tối đa khoảng 250 giây.

Vào tháng 2/2026, Fire Point đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bay đối với tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 thế hệ mới của mình.

Để triển khai tên lửa, họ không sử dụng bệ phóng chuyên dụng đặt trên khung gầm xe tải nhiều trục, vốn là tiêu chuẩn cho các tổ hợp như vậy, mà giống như tên lửa hành trình FP-5, FP-7 sử dụng ray dẫn hướng thông thường trên xe moóc.

Trong khuôn khổ dự án Freyja, một tên lửa đánh chặn cũng đang được phát triển dựa trên loại đạn này, với mục đích bắn hạ các tên lửa đạn đạo.

Chi phí tương đối thấp của tên lửa Freyja được xem là một trong những lợi thế so với việc sử dụng các loại đạn đánh chặn đắt tiền của Mỹ.

Theo Militarnyi
Tags

FP-7

Công ty Fire Point

Volodymyr Zelensky

tên lửa đạn đạo

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