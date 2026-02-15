Ukraine khẳng định đã phá hủy một nửa số hệ thống phòng không Pantsir của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, đơn vị đặc nhiệm Alpha của họ đã phá hủy khoảng một nửa số hệ thống phòng không cơ động gắn trên xe tải Pantsir của Nga trong các chiến dịch diễn ra năm 2025.

Đại diện SBU nói rõ, các chiến binh thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha đã nhắm mục tiêu vào các hệ thống Pantsir trong suốt năm qua như một phần của các cuộc tấn công phối hợp, nhằm làm suy yếu khả năng phòng không của Nga.

Kyiv mô tả Pantsir là một trong những nền tảng phòng không hiện đại chủ chốt của Nga, đồng thời là hệ thống chính được sử dụng để chống lại máy bay không người lái tầm xa của họ.

“Pantsir là một trong những hệ thống phòng không hiện đại và quan trọng của Liên bang Nga. Chi phí cho một tổ hợp dao động từ 15 đến 20 triệu USD. Tổ hợp tên lửa - pháo phòng không này tỏ ra hiệu quả nhất trong việc chống lại máy bay không người lái tầm xa của Ukraine”, SBU nói rõ trong tuyên bố của mình.

Theo cơ quan này, việc phá hủy các hệ thống Pantsir được thực hiện như một phần của mục tiêu tác chiến rộng lớn hơn.

"Đó là lý do tại sao việc phá hủy các hệ thống Pantsir có mục tiêu chiến lược - phá vỡ lưới lửa phòng không của đối thủ và tạo ra hành lang để tấn công mục tiêu sâu trong hậu phương.

Điều này cho phép Lực lượng vũ trang Ukraine tập kích hiệu quả các căn cứ quân sự, kho vũ khí, sân bay và nhiều cơ sở khác của Quân đội Nga", đại diện SBU nhấn mạnh.

SBU cho biết thêm rằng tổng giá trị các hệ thống phòng không Nga bị phá hủy trong các chiến dịch của đơn vị Alpha vào năm 2025 ước tính lên tới 4 tỷ USD.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 trong tầm ngắm của máy bay không người lái Ukraine.

Hệ thống Pantsir kết hợp tên lửa đất đối không từ tầm ngắn đến tầm trung, với pháo bắn nhanh gắn trên một bệ di động.

Tổ hợp được thiết kế để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các tài sản quân sự có giá trị cao, Quân đội Nga đã triển khai rộng rãi Pantsir để bảo vệ căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và những cơ sở chiến lược nhằm chống lại tiêm kích, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Bằng cách xuyên thủng lưới lửa phòng không tầm ngắn, Lực lượng vũ trang Ukraine đặt mục tiêu tăng khả năng sống sót cho máy bay không người lái tầm xa được sử dụng trong các cuộc tấn công chính xác.

Nhóm tình báo nguồn mở độc lập Oryx cũng xác nhận việc Nga đã mất ít nhất 38 hệ thống Pantsir kể từ khi bắt đầu chiến sự. Cần nói thêm, Oryx chỉ tổng hợp các tổn thất dựa trên bằng chứng được xác nhận trực quan bằng hình ảnh.

Theo số liệu từ Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, ước tính tổng thể cao hơn nhiều, khi Nga đã mất ít nhất 1.300 hệ thống phòng không các loại, còn Oryx chỉ xác nhận bằng hình ảnh ít nhất 379 tổ hợp bị phá hủy hoặc thu giữ.