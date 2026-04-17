Ukraine khám phá bí mật tên lửa KN-23 và KN-24 Triều Tiên

Sao Đỏ |

Tên lửa đạn đạo KN-23 và KN-24 do Triều Tiên sản xuất đã được quân Nga sử dụng rất nhiều trên chiến trường Ukraine.

Ukraine khám phá tên lửa KN - 23 và Công nghệ độc đáo của Triều Tiên trong năm 2024 - Ảnh 1.

Các kỹ sư và nhà khoa học quân sự Ukraine đã tiến hành nghiên cứu trong phòng thí nghiệm các mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên và xác định mức độ "độc đáo" của chúng khi so sánh với sản phẩm của Nga. Thông tin này được đưa ra bởi Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Phân tích mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống Kharkiv vào ngày 2/1/2024 đã xác nhận những thông số phù hợp với các bản vẽ được công bố trong những ấn phẩm khoa học của Hàn Quốc.

Tên lửa của Triều Tiên nổi bật bởi hình dạng đặc biệt. Cụ thể, đường kính đuôi của KN-23 là 110cm và thu hẹp xuống còn 90cm ở phía đầu. Con số 110cm này không được ghi nhận ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới ngoài Triều Tiên. Đường kính của tên lửa KN-24 khoảng 100cm.

Các chuyên gia cũng so sánh mảnh vỡ với ảnh chụp từ nhà máy sản xuất tên lửa và tìm thấy 7 điểm tương đồng chính, từ số lượng lỗ để bắt vít giá đỡ vòi phun đến các hốc đặc trưng dành cho bộ thu tín hiệu định vị vệ tinh.

Ukraine khám phá tên lửa KN - 23 và Công nghệ độc đáo của Triều Tiên trong năm 2024 - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23 của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Ukraine kết luận tên lửa KN-23 và KN-24 không phải bản sao trực tiếp của các mẫu tên lửa Liên Xô/Nga và không được sản xuất "theo giấy phép" từ 9M723 Iskander-M.

Đồng thời có những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã hoàn thiện một trong những phiên bản ban đầu của các phát triển liên quan đến Iskander.

Tên lửa của Triều Tiên sử dụng nhiên liệu kém hiệu quả hơn và động cơ của chúng lớn cũng như dài hơn khoảng 1,5 lần so với tên lửa của Nga, cho phép chúng đạt được tầm bắn tương đương.

Công nghệ sử dụng trong sản xuất đã lỗi thời khi chất lượng mối hàn tương đương với trình độ của khoảng nửa thế kỷ trước.

Các bộ điều khiển được phát hiện chứa linh kiện dân dụng từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, nhiều khả năng đang được cung cấp để né tránh lệnh trừng phạt.

Để đảm bảo sự ổn định nhiệt trong suốt chuyến bay trên khí quyển, ngoài lớp phủ bảo vệ nhiệt cho phần chính, các kỹ sư còn sử dụng một lớp vỏ bọc làm bằng vật liệu than chì. Đây là một giải pháp tương đối tiết kiệm chi phí, có lẽ là do hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ bảo vệ nhiệt hiện đại hơn.

Tất cả các nghiên cứu do kỹ sư và nhà khoa học quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tiến hành đều là một phần của quá trình giám định pháp y do các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện.

Những kết quả thu được sẽ dùng để siết chặt các biện pháp trừng phạt với Triều Tiên và Nga và xây dựng chính sách ngăn chặn mới trong tương lai.

Theo Militarnyi
