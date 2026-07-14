Ukraine kêu gọi viện trợ khẩn 300 tên lửa Patriot trước mùa đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh khẩn cấp cung cấp 300 tên lửa đánh chặn Patriot để giúp Ukraine bảo vệ không phận trong mùa đông tới.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 13/7 cho biết Kiev đã tính toán nhu cầu khoảng 100 tên lửa Patriot mỗi tháng trong ba tháng mùa đông, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh xem xét gói hỗ trợ này.

"Chúng tôi đã tính toán rằng, gói viện trợ này nên bao gồm 100 tên lửa cho hệ thống Patriot mỗi tháng, tức 300 tên lửa cho cả mùa đông", ông Zelensky nói.

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Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc củng cố lá chắn phòng không từ sớm sẽ giúp giảm khả năng Nga khai thác lợi thế trong mùa đông và tăng sức ép buộc Moscow phải cân nhắc các giải pháp đàm phán.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, đặc biệt là các loại có khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo. Trong thời gian gần đây, Nga được cho là ngày càng sử dụng nhiều loại vũ khí này trong các đợt tập kích quy mô lớn, khiến mạng lưới phòng không Ukraine chịu áp lực đáng kể.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh một hệ thống phòng không đủ mạnh vẫn là yếu tố then chốt để ổn định tình hình trên chiến trường.

Bên cạnh lời kêu gọi viện trợ, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục tăng cường các chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa.

"Mùa hè này đã trở thành mùa hè khó khăn nhất đối với Nga. Các chiến dịch tầm xa và các cuộc tấn công tầm trung của chúng tôi sẽ được tiếp tục. Chúng tôi sẽ tăng cường chúng", ông Zelensky tuyên bố.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine tiết lộ Kiev và các đối tác châu Âu đang phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung mang tên "Freyja", với mục tiêu có thể đưa vào hoạt động trong khoảng 12 tháng tới.

Theo ông, Ukraine đang phát triển tên lửa đánh chặn nội địa, trong khi các nước châu Âu sở hữu những công nghệ radar và các thành phần quan trọng để xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa độc lập cho châu Âu.