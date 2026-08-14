Ukraine hé lộ 2 loại vũ khí chủ chốt trong chiến dịch tập kích loạt tàu chiến Nga

Sau cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk, Ukraine hé lộ việc sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí tầm xa, trong đó Palianytsia và Peklo được xem là những khí tài chủ chốt giúp tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga.

RBC-Ukraine ngày 13/8 đưa tin, sau cuộc tập kích phối hợp nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga trong đêm 12/8, Ukraine đã hé lộ thêm một số thông tin về các loại vũ khí tầm xa được sử dụng trong chiến dịch.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tấn công đã làm hư hại 4 tàu chiến Nga, trong đó có các tàu Admiral Makarov và Admiral Essen, cùng một radar phòng không S-300, cơ sở hạ tầng cảng và lối dẫn vào kho chứa dầu. Chính quyền địa phương sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Novorossiysk và tạm thời đóng cửa hai nhà ga ngũ cốc lớn.

Cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên lực lượng Ukraine vận hành đồng thời nhiều loại tên lửa lai như Palianytsia, Peklo, Bars và các hệ thống Long Neptune cùng với thiết bị không người lái trên biển và trên không.

Được xếp loại là vũ khí trung gian giữa máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình, các hệ thống phóng từ mặt đất này cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu có giá trị cao của đối phương.

Palianytsia được mô tả là loại vũ khí lai giữa máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình.

Palianytsia được mô tả là loại vũ khí lai giữa máy bay không người lái tấn công và tên lửa hành trình. Hệ thống này nặng khoảng 320 kg, dài 3,5 m, sải cánh 1,7 m và có thể mang đầu đạn nặng tới 100 kg.

Vũ khí sử dụng động cơ phản lực turbo một trục, kết hợp tên lửa đẩy nhiên liệu rắn khi phóng, đạt tốc độ hành trình tối đa khoảng 900 km/giờ. Palianytsia hoạt động ở độ cao 15-500 m, sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp INS/GPS và có tầm hoạt động khoảng 650 km.

Theo RBC-Ukraine, hệ thống này được phát triển trong khoảng 1,5 năm với chi phí dưới 1 triệu USD mỗi chiếc. Palianytsia lần đầu được sử dụng trong chiến đấu hồi tháng 8/2024, nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga tại Crimea.

Peklo là một phiên bản cải tiến mới trong kho vũ khí lai của Ukraine.

Trong khi đó, Peklo là một phiên bản cải tiến mới trong kho vũ khí lai của Ukraine. Hệ thống này được phát triển trong khoảng một năm và lần đầu được bàn giao cho các đơn vị quân đội vào tháng 12/2024.

Peklo có tốc độ tối đa khoảng 700 km/giờ và tầm bay lên tới 700 km. Khoảng 70% linh kiện của hệ thống được sản xuất trong nước.

Ukraine nhanh chóng đưa Peklo vào sản xuất hàng loạt. Theo RBC-Ukraine, khoảng 100 đơn vị đã được chế tạo chỉ trong 3 tháng sau khi mẫu vũ khí này được giới thiệu.

Mục tiêu của Peklo là tạo sức ép lên các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, buộc Moscow phải đưa máy bay chiến đấu và các tài sản quân sự có giá trị ra xa tiền tuyến hơn.