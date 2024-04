Theo kênh Rybar, trong tuần này, Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa mồi nhử phóng từ trên không (MALD) thu nhỏ ADM-160 do Mỹ sản xuất trong tuần này để dò tìm vị trí các hệ thống phòng không và radar Nga bố trí ở Crimea, nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào bán đảo này.

Cháy và khói bốc lên trên cầu Crimea hôm 8/10/2022. Ảnh: Getty Images

Các tên lửa mồi bẫy ADM-160 được thiết kế để đánh lạc hướng và gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không của đối phương, có khả năng bắt chước một số máy bay trên màn hình radar.

Cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở Ukraine. Kiev đã tấn công cây cầu này vào tháng 10/2022. Một cuộc tấn công khác xảy ra vào tháng 7/2023.

“Cảnh báo đã vang lên nhiều lần ở các vùng lãnh thổ phía Nam nước Nga, do máy bay chiến thuật cất cánh hoặc do sự xuất hiện của các vật thể không xác định trên hệ thống phòng không. Lý do chính xác vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy luật, khi điều này xảy ra, nó có liên quan đến việc phóng tên lửa mồi nhử và các trạm phòng không có thể đã phản ứng”, kênh Rybar cho biết trên Telegram hôm 24/4.

Kênh Rybar nhận định, một cuộc tấn công vào cầu Crimea có thể xảy ra trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7/5.

Trước đó, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin cũng cho rằng Ukraine sẽ tấn công cầu Crimea vào ngày 7/5.

Theo ông Shurygin, cuộc tấn công của Ukraine vào một sân bay lớn của Nga ở Dzhankoy, Crimea, hôm 17/4 là cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công của Ukraine vào cầu Crimea trong tương lai.

Ông Shurygin cho rằng Kyiv đã sử dụng 7 tên lửa ATACMS trong cuộc tấn công và đây là màn diễn tập để kiểm tra cách thức hoạt động của phòng không Nga.

Hồi tháng 2 năm nay, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksii Neizhpapa từng tuyên bố Kiev sẽ phá hủy cầu Crimea trong năm nay. Ông nói rằng “thời của cây cầu Crimea đã qua rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải đợi lâu – chắc chắn là trong năm nay”.

Tuy nhiên, ông Neizhpapa không nói rõ Ukraine sẽ thực hiện tuyên bố tấn công cầu Crimea như thế nào.