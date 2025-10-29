Ukraine dựng mồi nhử Patriot giả, không quân Nga mắc mưu: Su-34 bốc cháy giữa trời Zaporizhia

Quân đội Ukraine đã tiến hành một số chiến dịch phi truyền thống nhằm tấn công máy bay Nga và đạt kết quả thành công. Trong đó có vụ bắn hạ một máy bay ném bom Su-34 và một trực thăng Mi-8 của đối phương vào cuối tháng 9.

Theo tờ Bild, ngày 25/9 tại khu vực Zaporizhia, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn rơi một máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 của Nga.

Lực lượng phòng thủ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot cho nhiệm vụ này — loại mà phía Nga tin rằng đã bị phá hủy chỉ một ngày trước đó.

Trên thực tế, quân đội Ukraine đã triển khai một tổ hợp Patriot giả làm mồi nhử, trong khi tổ hợp thật đang phục kích. Chiếc máy bay Nga, tin rằng bầu trời đã an toàn, cất cánh làm nhiệm vụ và bị trúng tên lửa.

Theo nguồn tin Nga, một phi công thiệt mạng, người còn lại sống sót.

Một cuộc tấn công thành công khác diễn ra ngày 29/9 tại vùng Donetsk, khi quân đội Ukraine lần đầu tiên tiêu diệt một trực thăng Mi-8 của Nga bằng máy bay không người lái cảm tử.

Tình báo Ukraine đã theo dõi đường bay của các phi công Nga trước đó và điều động máy bay không người lái đến khu vực trong nhiều ngày liên tiếp. Ngày hôm đó, một UAV của Ukraine đã chạm trán trực thăng Nga trên không và bắn hạ nó.

Nhà báo quân sự Julian Röpke nhấn mạnh: Những ví dụ này cho thấy dù Nga đang nắm ưu thế trên không, Ukraine vẫn có khả năng tung ra các đòn tấn công hiệu quả nhờ chiến thuật sáng tạo và phương pháp tác chiến mới.

(Theo Bild)



