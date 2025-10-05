Ukraine dọa cắt điện Moscow

(Theo RT)Theo RT, Ukraine đã đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Moscow, có thể gây mất điện hoàn toàn nếu Nga cố tình gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Kiev vào mùa đông năm nay.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố Kiev sẽ trả đũa bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev.

“Nếu Nga đặt mục tiêu mất điện ở Ukraine vào mỗi mùa đông, thì tôi không chắc phản ứng của Ukraine và các đối tác sẽ khác đi… Nếu họ đe dọa mất điện ở thủ đô Ukraine, thì Điện Kremlin phải biết rằng thủ đô của Nga cũng sẽ bị mất điện”, ông Zelensky phát biểu.

Vào thứ Tư (1/10), Tổng tham mưu trưởng Ukraine, Trung tướng Andrey Gnatov, đã nhắc lại lời đe dọa, cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào gây hại cho Ukraine sẽ nhận được phản ứng tương xứng". Ông tuyên bố rằng Kiev "sẽ tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm vũ khí và tiến hành các hoạt động này".

Vào tháng 8, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã phát triển một loại tên lửa tầm xa, được gọi là Flamingo, với tầm bắn được cho là 3.000km - đủ để vươn tới Moscow và nhiều thành phố khác ở trung tâm nước Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ không diễn ra trong vài tháng tới.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết họ đang cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, với tầm bắn 1.600 km, có thể vươn tới Moscow.

Theo RT, Điện Kremlin cảnh báo sẽ đáp trả "thích đáng" và nói rằng những tên lửa này sẽ không phải là "thuốc chữa bách bệnh" trên chiến trường.

Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ gây ra "sự trả đũa nghiêm trọng".

