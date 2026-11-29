Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người hôm 26/11, nhằm vào một cơ sở quân sự của Kuwait.

Binh sĩ Ukraine triển khai UAV.

Hãng thông tấn SouthFront dẫn lời chuyên gia quân sự Iran Mohammad Marandi, mô tả cuộc tấn công hôm 26/11, là một chiến dịch giả mạo nhằm mục đích phô trương khả năng quân sự của Ukraine trước Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Marandi, cựu cố vấn cho đơn vị truyền thông của nhóm đàm phán hạt nhân Iran, đã đưa ra nhận xét này khi chỉ ra sự hiện diện của các điệp viên Ukraine trên khắp Trung Đông.

"Ở Iran, người ta tin vụ tấn công vào mục tiêu quân sự ở Kuwait là một chiến dịch giả mạo, có khả năng do Ukraine thực hiện, bởi vì các đặc vụ của họ hiện đang hiện diện khắp khu vực, bao gồm cả miền bắc Iraq và Syria. Ukraine nhằm mục đích chứng minh tiềm năng của mình với ông Trump", ông Marandi cho biết.

Vụ tấn công nhắm vào một cơ sở quân sự của Kuwait, nơi 2 kỹ thuật viên người Ý làm việc cho Rheinmetall Italia đang bảo trì hệ thống phòng không Skyguard. Cả 2 người đều thiệt mạng, trong khi một sĩ quan quân đội Kuwait và một công dân Pakistan bị thương.

Kuwait và Ý cho rằng vụ tấn công là do Iran gây ra, trong khi Iran phủ nhận trách nhiệm và đề nghị tham gia vào một cuộc điều tra chung.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng máy bay không người lái này được sản xuất tại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

"Các cuộc điều tra đã chỉ ra rằng máy bay không người lái này được sản xuất tại Iran, và chúng tôi biết rằng có nhiều nhóm dân quân ủy nhiệm của Iran sử dụng loại máy bay không người lái này", ông Tajani cho biết.

Các chuyên gia về máy bay không người lái của Ukraine hiện đang hoạt động khắp vùng Vịnh, với việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tự hào tuyên bố hồi tháng 3 rằng có 228 chuyên gia đã được triển khai đến Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, UAE và Jordan để giúp chống lại máy bay không người lái của Iran.

Ngoài ra, trước đây đã có thông tin cho rằng lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thậm chí đã chia sẻ đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một số máy bay không người lái loại này vào tháng 5, với một số báo cáo cho biết các hệ thống này có thể nằm trong số những thiết bị bị lực lượng Mỹ thu giữ và chuyển giao cho Ukraine.

Những nhận định của ông Marandi cũng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Ý liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái trên biển của Ukraine vào hai tàu Nga gần thành phố Benghazi của Libya ngày 22/11.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani chỉ trích chiến dịch này, nói rằng nước này không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào và các cuộc tấn công đã vi phạm chủ quyền của Libya.

Sau đó, ông Zelensky thừa nhận chiến dịch này không được phối hợp với các đối tác châu Âu, sau một cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Vụ tấn công vào một cơ sở của Kuwait có các kỹ thuật viên người Ý làm việc, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Rome. Và theo ông Marandi, cuộc tấn công cũng có thể nhằm mục đích cảnh báo Ý.