Theo các nguồn tin Nga, vào sáng ngày 17/9, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến vào Phố Sadovaya và củng cố các vị trí trong nội thành Kupiansk, thuộc tỉnh Kharkov (Kharkiv).

Hơn nữa, Quân đội Nga được cho là đã chiếm được Sân vận động Spartak, một trạm cứu thương và Công viên Văn hóa và tiếp tục tiến về phía trước, giao tranh quyết liệt với lực lượng Ukraine ở khu vực gần trường đại học y.

Các chuyên gia quân sự giải thích rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đang tiến vào Kupiansk theo kiểu gọng kìm, đẩy lùi lực lượng đối phương ra khỏi khu vực đô thị.

Tuy nhiên, mặc dù đã đạt được những thành công rõ ràng, nhưng Moscow vẫn chưa thể tuyên bố sự thất bại hoàn toàn của lực lượng Ukraine đang phòng thủ trong nội đô và trên thực tế, quân Nga mới chỉ chiếm được một nửa thành phố.

Tuy nhiên, xét theo tốc độ tiến quân và sự vượt trội về quân số và hỏa lực của các đơn vị Nga so với lực lực lượng Ukraine cố thủ trong thành phố này, quân Nga có thể chiếm được toàn bộ thành phố trong tuần tới.

Hiện nay, lực lượng Ukraine đang phòng thủ Kupiansk đang bị Nga bao vây 3 mặt phía đông, phía tây và phía bắc, nếu không chịu rút quân xuống phía nam để thoát ra ngoài, các nhóm quân này có khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn.

Được biết, thành phố Kupiansk là một thành trì quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv.

Thành phố này được coi là một khu vực phòng thủ rất mạnh của Quân đội Ukraine, với sự tập trung binh lực lớn, cùng với rào cản tự nhiên là sông Oskol, nhưng hiện nay đã bị quân Nga vượt qua.

Nếu mất Kupiansk, lực lượng Ukraine sẽ buộc phải rút lui về phía tây và quân Nga sẽ có thể đẩy mạnh thế tấn công tới thành phố Izyum hoặc đánh ngược lên khu vực Vovchansk ở phía bắc Kharkiv.

Vì lý do này, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrsky đang cố gắng điều động lực lượng dự bị sẵn có và tái triển khai một phần lực lượng ở hướng khác đến tăng viện cho tuyến tiếp xúc của khu vực chiến sự này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Ukraine lưu ý rằng, những động thái như vậy có thể dẫn đến tình hình xấu đi nghiêm trọng ở các khu vực khác của mặt trận, tạo ra những lỗ hổng ở các khu vực phòng thủ khác, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình ở Pokrovsk và Kostiantynivka thuộc vùng Donetsk cũng đang xấu đi nghiêm trọng.