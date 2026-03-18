Tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP.

Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Nga về các cuộc tấn công và phản công của Ukraine trong năm 2023, khi việc cung cấp tên lửa phương Tây bắt đầu, quân đội Ukraine đã sử dụng khoảng 120 tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh, Pháp hợp tác sản xuất, cũng như 13 tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS của Mỹ dữ dội nhất vào năm 2024, khoảng 220 lần. Ukraine cũng đã sử dụng hơn 90 tên lửa Storm Shadow.

Năm 2025, số lượng sử dụng giảm: SCALP - khoảng 45 tên lửa, ATACMS - 24 tên lửa.

Tháng 3/2026, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công vào vùng Bryansk bằng 7 tên lửa SCALP của Anh.

Như vậy, kể từ khi bắt đầu SMO đến nay, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS, tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP hơn 500 lần.

SCALP là tên lửa hành trình tàng hình tầm xa do Anh-Pháp hợp tác sản xuất, có khả năng tấn công chính xác cao, tầm bắn trên 250km, tốc độ 1.000km/h, nặng 1,3 tấn, sử dụng đầu đạn 450kg, được Anh cung cấp cho Ukraine để tập kích các mục tiêu chiến lược của Nga.

ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn do Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất, đạt tốc độ Mach 3 và tầm bắn tới 300km.

Được phóng từ hệ thống M270 MLRS hoặc HIMARS, ATACMS nổi tiếng với khả năng tấn công chính xác cao, mang đầu đạn chùm hoặc đơn khối, là vũ khí quan trọng trong kho vũ khí Mỹ từ 1991, hiện được viện trợ cho Ukraine.