Ukraine công bố cách thức tiến hành cuộc 'tấn công kép' vào tàu chiến Nga

Quỳnh Như |

Ukraine đã thực hiện một chiến dịch sáng tạo, kết hợp các thiết bị không người lái trên không và trên biển để tấn công tàu chiến Nga.

Lữ đoàn Phòng thủ Bờ biển Độc lập số 40 của Ukraine vừa công bố một đoạn video và cho biết đơn vị này đã sử dụng xuồng tự sát Barracuda để triển khai máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công bất ngờ một tàu chiến của Hải quân Nga.

Đơn vị này không tiết lộ thời gian và địa điểm diễn ra chiến dịch những khẳng định đã diễn ra thành công.


Đoạn video do lữ đoàn công bố cho thấy việc tích hợp thiết bị không người lái trên không và phương tiện tự hành trên biển có thể cải thiện đáng kể tốc độ, độ chính xác và độ an toàn cho các nhiệm vụ chiến đấu.

Trong chiến dịch này, xuồng Barracuda không chỉ hoạt động như một vũ khí mà còn đóng vai trò là nền tảng vận chuyển và phối hợp, mở rộng phạm vi hoạt động và tăng tính linh hoạt của lực lượng máy bay không người lái Ukraine.

Bằng cách sử dụng Barracuda triển khai máy bay không người lái FPV trên biển, Lữ đoàn 40 đã mở rộng hiệu quả vai trò của hệ thống không người lái sang tác chiến đổ bộ và ven biển. Cải tiến này cho phép máy bay không người lái được phóng từ các hướng bất ngờ, khiến việc phát hiện và đánh chặn của đối phương trở nên khó khăn hơn.

