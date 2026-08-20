Ukraine có tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Quốc hội Ukraine đã thông qua những thay đổi nhân sự quan trọng trong bộ máy an ninh quốc gia, bỏ phiếu bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Tân Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara.

Ngày 19/8, theo thông tin từ các thành viên quốc hội sau phiên họp toàn thể, với 312 phiếu ủng hộ và 2 phiếu phản đối, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn ông Yevhenii Khmara làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.

Trước đó, ông Khmara đã được giao tạm quyền Bộ trưởng Quốc phòng từ ngày 20/7, sau khi ông Mykhailo Fedorov bị miễn nhiệm.

Ứng cử viên mới này đã nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ sau khi xem xét đề xuất tương ứng mà tổng thống đã trình lên Quốc hội trước đó.

Việc bổ nhiệm ông Khmara diễn ra trong bối cảnh tranh luận chính trị trong nước gay gắt, và những lời kêu gọi mạnh mẽ từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov về việc thiết lập các cơ chế, để nối lại một quá trình bầu cử toàn diện giữa lúc xung đột kéo dài.

Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trước các thành viên quốc hội và bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Các cơ quan liên quan kỳ vọng lãnh đạo mới sẽ nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại dọc theo đường ranh giới tiếp xúc, cải cách hệ thống cung cấp quân nhu và giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu vũ khí phương Tây.

Ông Khmara được biết đến là một quan chức tình báo có nhiều năm công tác tại Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), từng đứng đầu Trung tâm tác chiến đặc biệt "A" (Alpha), giám sát chiến dịch sử dụng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, tướng Khmara là người dày dạn kinh nghiệm trong việc tiến hành các chiến dịch tấn công công nghệ cao.