HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ukraine có bộ trưởng quốc phòng mới, Tổng thống Zelensky vẫn chưa hết 'đau đầu'

Minh Hạnh
|

Các nghị sĩ Ukraine đã phê chuẩn bộ trưởng quốc phòng mới hôm 19/8, chỉ vài giờ sau khi người tiền nhiệm giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng lời kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara tại cuộc họp của Quốc hội, ngày 19/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Yevhenii Khmara - cựu chỉ huy đặc nhiệm cấp cao - đã tiếp quản vị trí bộ trưởng quốc phòng giữa lúc Tổng thống Zelensky đang đối mặt với những biến động chính trị mới.

Ông Khmara, người từng có thời gian ngắn giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), không phải là lựa chọn ưu tiên của Tổng thống Zelensky cho vị trí bộ trưởng quốc phòng. Ông chỉ được bổ nhiệm làm người thay thế tạm thời sau khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Được biết đến nhiều nhất với vai trò người chỉ đạo các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, ông Khmara tiếp quản vị trí bộ trưởng trong bối cảnh Kiev đang chật vật chống đỡ các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng dồn dập từ Nga, cũng như đà tiến quân chậm nhưng chắc của đối phương trên tiền tuyến.

Hai người tiền nhiệm của ông chỉ giữ chức vụ này chưa đầy nửa năm mỗi người, làm dấy lên những chỉ trích về sự thiếu ổn định tại cơ quan quan trọng bậc nhất của đất nước.

Việc bổ nhiệm ông Khmara diễn ra ngay sau khi cơ quan chống tham nhũng Ukraine công bố cáo buộc chống lại một phó chánh văn phòng của ông Zelensky liên quan đến âm mưu rửa tiền trị giá 3 triệu USD.

Ông Zelensky đã cách chức cố vấn Iryna Mudra ngay sau khi cuộc điều tra được công bố. Bà Mudra hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc.

Trước đó, ông Zelensky đã vấp phải làn sóng phản đối kéo dài nhiều tuần vì quyết định cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Việc ông Fedorov bị cách chức bộ trưởng quốc phòng hồi tháng 7 đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình.

Người dân biểu tình phản đối việc cách chức ông Fedorov ngày 19/8 tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi táo bạo của ông Fedorov về việc tổ chức bầu cử hôm 19/8 đã vấp phải cáo buộc theo đuổi chủ nghĩa dân túy tại một quốc gia mà đa số người dân vẫn phản đối việc bỏ phiếu trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Ukraine cần những gương mặt mới nắm quyền lãnh đạo.

Luật pháp Ukraine hiện cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến. Một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện vào ngày 5/8 cho thấy, 57% số người được hỏi tin rằng bầu cử chỉ nên diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc.

"Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và khả thi để cho phép Ukraine khôi phục toàn diện quy trình dân chủ ngay cả trong điều kiện chiến tranh kéo dài”, ông Fedorov nói.

Mỹ có động thái bất thường khi đàm phán với Iran: Ông Trump thừa nhận kênh liên lạc bí mật
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại