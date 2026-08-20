Ukraine có bộ trưởng quốc phòng mới, Tổng thống Zelensky vẫn chưa hết 'đau đầu'

Các nghị sĩ Ukraine đã phê chuẩn bộ trưởng quốc phòng mới hôm 19/8, chỉ vài giờ sau khi người tiền nhiệm giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Volodymyr Zelensky bằng lời kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara tại cuộc họp của Quốc hội, ngày 19/8. (Ảnh: Reuters)

Ông Yevhenii Khmara - cựu chỉ huy đặc nhiệm cấp cao - đã tiếp quản vị trí bộ trưởng quốc phòng giữa lúc Tổng thống Zelensky đang đối mặt với những biến động chính trị mới.

Ông Khmara, người từng có thời gian ngắn giữ chức quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), không phải là lựa chọn ưu tiên của Tổng thống Zelensky cho vị trí bộ trưởng quốc phòng. Ông chỉ được bổ nhiệm làm người thay thế tạm thời sau khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Được biết đến nhiều nhất với vai trò người chỉ đạo các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, ông Khmara tiếp quản vị trí bộ trưởng trong bối cảnh Kiev đang chật vật chống đỡ các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày càng dồn dập từ Nga, cũng như đà tiến quân chậm nhưng chắc của đối phương trên tiền tuyến.

Hai người tiền nhiệm của ông chỉ giữ chức vụ này chưa đầy nửa năm mỗi người, làm dấy lên những chỉ trích về sự thiếu ổn định tại cơ quan quan trọng bậc nhất của đất nước.

Việc bổ nhiệm ông Khmara diễn ra ngay sau khi cơ quan chống tham nhũng Ukraine công bố cáo buộc chống lại một phó chánh văn phòng của ông Zelensky liên quan đến âm mưu rửa tiền trị giá 3 triệu USD.

Ông Zelensky đã cách chức cố vấn Iryna Mudra ngay sau khi cuộc điều tra được công bố. Bà Mudra hiện chưa đưa ra bình luận công khai nào về vụ việc.

Trước đó, ông Zelensky đã vấp phải làn sóng phản đối kéo dài nhiều tuần vì quyết định cách chức cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Việc ông Fedorov bị cách chức bộ trưởng quốc phòng hồi tháng 7 đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình.

Người dân biểu tình phản đối việc cách chức ông Fedorov ngày 19/8 tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi táo bạo của ông Fedorov về việc tổ chức bầu cử hôm 19/8 đã vấp phải cáo buộc theo đuổi chủ nghĩa dân túy tại một quốc gia mà đa số người dân vẫn phản đối việc bỏ phiếu trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Ukraine cần những gương mặt mới nắm quyền lãnh đạo.

Luật pháp Ukraine hiện cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến. Một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev thực hiện vào ngày 5/8 cho thấy, 57% số người được hỏi tin rằng bầu cử chỉ nên diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc.

"Chúng ta phải tìm ra một cơ chế hợp pháp, an toàn và khả thi để cho phép Ukraine khôi phục toàn diện quy trình dân chủ ngay cả trong điều kiện chiến tranh kéo dài”, ông Fedorov nói.