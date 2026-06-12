Ukraine được nhận định đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào Nga đúng vào ngày lễ quan trọng nhất của nước này - Ngày Quốc khánh (12/6).

Ukraine được nhận định đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào ngày Quốc khánh Nga, 12/6/2026.

Tình hình hoạt động trên không phận khu vực trung tâm và biên giới của Liên bang Nga trong 72 giờ qua đã diễn ra vô cùng căng thẳng chưa từng có.

Bắt đầu từ ngày 8/6, lực lượng Ukraine đã phát động một chiến dịch tấn công đường không kéo dài hàng giờ, sử dụng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) cánh cố định.

Cuộc không kích này được ghi nhận bởi các nguồn giám sát chuyên dụng, đã diễn ra liên tục trong hơn 3 ngày, cho thấy ý định của đối phương nhằm làm suy yếu lực lượng phòng không đang trong tình trạng báo động và làm lộ vị trí triển khai các hệ thống tên lửa phòng không.

Các hướng di chuyển chính của mục tiêu trên không xuất phát từ các vùng Chernihiv và Sumy của Ukraine về phía vùng Bryansk, sau đó chuyển hướng và phân nhánh đến các vùng Smolensk, Kaluga, Oryol và Tula, cũng như các vùng lân cận của Khu Liên bang Trung tâm.

Các nhà phân tích trang chuyên ngành "Monitoring.ru" nhấn mạnh hoạt động kéo dài và có phương pháp này, kèm theo việc thường xuyên phóng các UAV mang đầy đủ dấu hiệu của một chiến dịch trinh sát lực lượng toàn diện, nhằm làm suy yếu kho dự trữ tên lửa phòng không, trước khi chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác của chiến dịch không kích.

Mối quan ngại chính của các chuyên gia quân sự và các kênh giám sát là khả năng cao Ukraine sẽ phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn trùng với ngày lễ Quốc khánh Nga (12/6).

Song song với việc đánh giá tình hình ở các khu vực trung tâm, các nhà phân tích ngành công nghiệp đang ghi nhận những chuẩn bị tương tự cho cuộc tấn công vào sườn chiến lược phía Nam.

Chuyên gia quân sự và cộng tác viên của kênh Romanov Light đã khẳng định, một cuộc tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn của đối phương vào bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 và những ngày tiếp theo.

Các cuộc tấn công đồng bộ ở miền Trung nước Nga và lưu vực Biển Đen nhằm mục đích tối đa hóa sự chú ý của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga và tạo ra vẻ ngoài của một cuộc khủng hoảng an ninh lớn vào dịp lễ.