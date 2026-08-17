Người thân của các binh sĩ Ukraine thuộc các đơn vị ở vùng Zaporizhzhia đã tiết lộ về tình trạng thiếu lương thực, nước uống và bị cắt đứt liên lạc.

Theo trang tin Strana.ua của Ukraine, các chiến binh thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ Độc lập số 121 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, hoạt động trên chiến trường Zaporizhzhia đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, sau khi họ phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực và nước uống.

Strana.ua dẫn lời người thân của các sĩ quan, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ Độc lập 121 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Bộ chỉ huy Ukraine đã tước bỏ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink khỏi tay quân đội và ra lệnh cho họ chỉ được sử dụng các thiết bị liên lạc vô tuyến dã chiến.

Trước đó, chỉ huy trung đội hỗ trợ hỏa lực thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập 121 của Ukraine là Anatoliy Sashchuk đã ghi lại một thông điệp video gửi tới Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi, trong đó phàn nàn về tình trạng thiếu lương thực, nước uống và thuốc men tại các vị trí của mình và yêu cầu sơ tán đơn vị.

“Các chiến binh thuộc Lữ đoàn Trinh sát Quân đội số 121, những người đã phàn nàn với Drapatom về tình trạng thiếu nước, lương thực và luân chuyển nhân sự, hiện đã bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài”, một tuyên bố được đăng tải trên kênh Telegram của ấn phẩm này nêu rõ.

Tờ báo trích dẫn lời Tatyana Kravchuk, là chị gái của viên chỉ huy trung đội cho biết, không có liên lạc nào với các binh sĩ kể từ ngày 11/8.

"Người thân của chúng tôi đã cảnh báo điều có thể xảy ra là liên lạc sẽ bị cắt đứt. Việc này được thực hiện một cách cố ý để ngăn chặn bất kỳ thông tin nào khác bị phát tán... Bộ chỉ huy sợ bị công khai thêm. Đó là lý do tại sao họ thực hiện những biện pháp này", cô nói.

Kravchuk cho biết thêm, thiết bị Starlink của binh lính đã bị thu hồi và họ được lệnh chỉ sử dụng bộ đàm dã chiến.

Cô khẳng định tình trạng này không chỉ xảy ra riêng trong đơn vị của anh trai mình, mà tất cả các đơn vị khác cũng có thể đang gặp phải những vấn đề tương tự, nhưng binh lính sợ hãi không dám nói ra công khai hoặc bị ngăn cản không cho làm vậy.

Trước đó, vào cuối tháng 7, các chiến binh thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 108 của Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng hoạt động trên hướng Zaporizhzhia, cũng phàn nàn về tình trạng thiếu luân chuyển binh lính kéo dài nhiều tháng, các vấn đề về tiếp tế và tình trạng thiếu nước và thực phẩm.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận tình trạng thiếu lương thực tại các vị trí của một số lữ đoàn thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine nhưng cho rằng đó là sự việc không mấy trầm trọng và có thể giải quyết được.