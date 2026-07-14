Tổng giám đốc Naftogaz Serhii Koretskyi được cho là sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Ukraine.

Tổng giám đốc Naftogaz (công ty dầu khí quốc gia lớn nhất của Ukraine) - Serhii Koretskyi được cho là sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Ukraine, theo nguồn thạo tin nói với Kyiv Independent.

Việc bổ nhiệm dự kiến diễn ra sau khi Thủ tướng Yulia Svyrydenko xác nhận ngày 12/7 rằng bà sẽ từ chức, và Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo tiến hành cải tổ chính phủ.

CEO Naftogaz, ông Serhii Koretskyi.

Theo các nguồn tin, trong cuộc gặp ngày 12/7, ông Zelensky đã đề nghị ông Koretskyi đảm nhiệm cương vị thủ tướng, và ông Koretskyi chấp nhận lời đề nghị. Việc bổ nhiệm nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 16/7.

Nếu được bổ nhiệm, ông Koretskyi sẽ tiếp quản chính phủ trong bối cảnh Ukraine tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng, chịu sức ép kinh tế do chiến sự và đối mặt với thách thức duy trì sản lượng năng lượng trong nước.

Ông Koretskyi chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Naftogaz vào tháng 5/2025 sau khi được hội đồng giám sát của công ty bổ nhiệm. Trong thời gian điều hành, ông tập trung duy trì sự ổn định của hạ tầng năng lượng Ukraine trước các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở sản xuất.

Trước khi gia nhập Naftogaz, ông lãnh đạo hai doanh nghiệp năng lượng nhà nước Ukrnafta và Ukrtatnafta từ tháng 11/2022 đến tháng 5/2025.

Ngoài ra - bà Svyrydenko được cho là dự kiến sẽ trở thành Đại sứ tiếp theo của Ukraine tại Mỹ. Kyiv Independent đã liên hệ với ông Koretskyi và bà Svyrydenko, nhưng cả hai đều không đưa ra bình luận hoặc xác nhận chính thức. Đại diện Naftogaz cũng cho biết công ty không có thông tin về khả năng bổ nhiệm này.

Nếu diễn ra, đây sẽ là đợt cải tổ lớn thứ hai của chính phủ Ukraine trong chưa đầy một năm dưới thời Tổng thống Zelensky.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đang cân nhắc thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.

Hiện chưa rõ ông Fedorov sẽ được bố trí vào vị trí nào khác trong chính phủ Ukraine hay ai sẽ thay ông đảm nhiệm cương vị bộ trưởng quốc phòng.

Theo các cuộc khảo sát gần đây, ông Fedorov được xem là một trong những chính trị gia được người dân Ukraine tin tưởng nhất. Kết quả khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện vào tháng 5/2026 cho thấy 50% số người được hỏi bày tỏ tin tưởng ông Fedorov, trong khi 21% cho biết không tin tưởng.

Văn phòng của ông Fedorov từ chối bình luận.