Ukraine bắt đầu sử dụng Mirage 2000 để thực hiện các cuộc không kích

Thông tin này được đăng tải trên kênh Telegram "Sunflower" và một video về hoạt động giao tranh đã được trình chiếu.

Đoạn phim cho thấy cảnh thả 2 quả bom chính xác AASM Hammer xuống một trong những khu vực thuộc tiền tuyến.

"Cảm ơn nước Pháp vì sự hỗ trợ kiên định dành cho quân đội chúng tôi, cũng như vì những vũ khí hiện đại và chất lượng cao", họ viết trên một kênh Telegram liên kết với lực lượng Không quân Ukraine.

Đây là đoạn video ghi lại cuộc không kích vào mục tiêu trên mặt đất đầu tiên được công bố rộng rãi, do máy bay chiến đấu Mirage 2000 được Pháp chuyển giao cho Ukraine thực hiện .

Trước đây có thông tin chính thức cho rằng Không quân Ukraine chỉ sử dụng các máy bay này cho mục đích phòng không, đó là bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga.

Tiêm kích Mirage 2000 lần đầu thực hiện nhiệm vụ oanh tạc mục tiêu mặt đất.

Mới đây, có thông tin cho biết Ukraine sẽ nhận được 2 máy bay chiến đấu từ Pháp như một phần viện trợ quân sự vào cuối quý đầu tiên năm 2026. 2 tiêm kích nữa sẽ được giao tới Ukraine, ngoài 3 chiếc khác vào năm ngoái.

Như vậy, đến cuối năm 2026, Ukraine sẽ có ít nhất 4 máy bay chiến đấu loại này trong tay, vì 1 chiếc đã bị mất vào mùa hè năm ngoái. Việc bàn giao tiêm kích mới đi kèm với việc đào tạo bổ sung cho cả phi công và nhân viên mặt đất.

Hiện tại, 3 phi công người Ukraine đang làm quen với việc điều khiển máy bay chiến đấu Mirage 2000 tại Pháp.

Các tiêm kích này ở Ukraine sử dụng tên lửa không đối không MICA và Magic-2 của Pháp để chống lại các mục tiêu trên không của Nga. Giờ đây, chúng bắt đầu tấn công mục tiêu trên mặt đất bằng bom dẫn đường chính xác AASM Hammer.