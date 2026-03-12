Hệ thống phóng rocket đa nòng tự hành của Nga khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine (Ảnh minh họa: AP)

"Từ 9h ngày 10/3 đến 7h ngày 11/3 (giờ Moscow), tổng cộng 26 máy bay không người lái các loại của Ukraine đã bị bắn hạ. Phía Ukraine bắn pháo 80 lần vào các khu vực đã được sơ tán. Máy bay không người lái đã tấn công lãnh thổ của Nga 5 lần bằng cách thả các thiết bị nổ" - Thống đốc Khinshtein viết trên kênh mạng xã hội Max.

Theo ông Khinshtein, 2 ngôi nhà và mái của một nhà để xe đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine vào khu dân cư Khomutovka. Tại thành phố Rylsk, mái của một công ty cung cấp khí đốt và mặt tiền của một cửa hàng phụ tùng ô tô ở làng Giryi cũng đã bị bị thiệt hại.

Thống đốc vùng Kursk cho biết thêm rằng không có trường hợp tử vong nào do cuộc tấn công của Ukraine gây ra.

Trong khi đó, theo các video và hình ảnh do người dân địa phương đăng tải trên mạng xã hội, lửa đã bao trùm nhà máy luyện kim Kosogorsk ở tỉnh Tula của Nga trong đêm 11/3. Nhà máy Kosogorsk nằm ở khu định cư Kosaya Gora ngoại ô thành phố Tula, là một trong những doanh nghiệp luyện kim lâu đời nhất ở Nga. Cơ sở này không trực tiếp sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự mà cung cấp các kim loại cần thiết phục vụ cho sản xuất vũ khí.

Ảnh chụp vụ cháy tại nhà máy luyện kim Kosogorsk ở thành phố Tula, Nga, ngày 11/3/2026 (Ảnh: Exilenova-Plus/Telegram)

Hình ảnh về nhà máy Luyện kim Kosogorsk được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy quy mô lớn tại địa điểm này.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được công bố chính thức. Trước đó, vào buổi tối 11/3, một cảnh báo trên không đã được phát ra ở Tula do mối đe dọa từ máy bay không người lái của Ukraine.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các hành động phá hoại trên lãnh thổ Nga. Phía Kiev nhắm mục tiêu vào các tài sản quân sự, nhà máy lọc dầu và cơ sở công nghiệp - bao gồm cả những cuộc tấn công trước đây vào các nhà máy luyện kim của Nga.

Tula nằm cách biên giới Ukraine hơn 300 km.

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy luyện kim Kosogorsk xảy ra 1 ngày sau khi Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào một nhà máy sản xuất vi điện tử lớn của Nga ở tỉnh Bryansk. Theo quân đội Ukraine, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho sản xuất và dẫn đến sự phẫn nộ từ Điện Kremlin.