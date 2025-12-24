Ukraine bắn hạ nhiều tên lửa Nga bằng tiêm kích F-16

Máy bay F-16. (Ảnh: Pravda)

Đêm ngày 22, rạng sáng 23/12, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng tổng cộng 673 máy bay không người lái tấn công, cũng như tên lửa phóng từ trên không và mặt đất.

Đến 11h30, Không quân Ukraine thông báo, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ và gây nhiễu 621 mục tiêu trên không của Nga.

"Các bạn có thể thấy hiệu quả cực kỳ cao của các hoạt động phòng không. Tên lửa Kinzhal, mặc dù không bị hệ thống Patriot đánh chặn, nhưng đã không đến được mục tiêu. Trong số 35 tên lửa hành trình mà Nga phóng, 34 chiếc đã bị bắn hạ, chủ yếu là bởi máy bay F-16”, Đại tá Yurii Ihnat - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine - tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Ihnat nhấn mạnh rằng cả tên lửa không-đối-không và tên lửa phòng không đều đang khá khan hiếm đối với Không quân Ukraine.

“Các phi công nói về việc này trong các cuộc phỏng vấn, và các lãnh đạo quân sự cấp cao cũng vậy. Đặc biệt, Tổng thống Ukraine đã nhấn mạnh với các đối tác về sự cần thiết phải tăng cường phòng không. Bởi vì một số hệ thống đang nằm im không hoạt động mà không có bất kỳ tên lửa nào", ông Ihnat cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/12 xác nhận, lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine trong đêm.

Quân đội Nga không cung cấp danh sách chính xác các mục tiêu hoặc số lượng đạn dược được sử dụng trong các cuộc tấn công, chỉ tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng.