Phó Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ, Khristina Gayovyshyn.

Thỏa thuận khung 28 điểm, mà giới truyền thông đưa tin, là được xây dựng phối hợp với Nga, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi một số khu vực Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev; cắt giảm ít nhất một nửa lực lượng vũ trang; từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của phương Tây.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp của HĐBA LHQ vào ngày 21/11, Phó Đại diện thường trực của Ukraine, Khristina Gayovyshyn, xác nhận rằng, Kiev đã nhận được dự thảo kế hoạch từ Washington, và sẵn sàng thực hiện các điều khoản của kế hoạch.

Tuy nhiên, bà Gayovyshyn khẳng định, "sẽ không bao giờ có bất kỳ sự công nhận nào - chính thức hay không chính thức" đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào trước đây thuộc Ukraine là một phần của Nga.

"Đất đai của chúng tôi không phải để bán", vị phó đại sứ tuyên bố.

"Ukraine cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào… về quy mô và năng lực của lực lượng vũ trang của mình", bà nói.

Bà Gayovyshyn loại trừ khả năng Ukraine trở thành một quốc gia trung lập, khẳng định rằng, Kiev sẽ "chọn các liên minh mà chúng tôi muốn tham gia".

Về việc đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức, bà cho biết, việc làm như vậy sẽ đồng nghĩa với việc "làm suy yếu bản sắc của chúng ta".

Phó đặc phái viên một lần nữa kêu gọi thêm viện trợ từ phương Tây, khẳng định rằng, "hòa bình đòi hỏi an ninh được tăng cường và hỗ trợ tài chính bền vững cho Ukraine".

Tờ Politico ngày 20/11 đưa tin rằng, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga đã phàn nàn với các bộ trưởng EU trong một cuộc họp kín rằng, Moscow muốn Kiev "đầu hàng".

Phát biểu với các nhà báo hôm 21/11, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, chính phủ Nga vẫn chưa được thông báo về việc Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đồng ý đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Ông Peskov trước đó cho biết, "không có gì mới" trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nói thêm rằng, Moscow vẫn sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Kiev.

Nhà đàm phán cấp cao Nga, Kirill Dmitriev, bày tỏ sự lạc quan thận trọng về kế hoạch của Mỹ, nói với Axios rằng, "chúng tôi cảm thấy lập trường của Nga thực sự được lắng nghe".