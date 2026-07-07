Ukraine: 4 tàu ngầm Nga ‘run rẩy’ trên Biển Đen

Truyền thông Kiev đã tiết lộ thông tin về công tác bảo vệ 4 chiếc tàu ngầm thông thường của Hạm đội Biển Đen - Nga, trước đòn tấn công của Ukraine.

Một bài viết trên tờ “Defense Express” của Ukraine cho biết, run rẩy trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) Ukraine, Hạm đội Biển Đen - Nga hiện đang trang bị “vỉ nướng” cho các tàu ngầm Project 636 lớp Varshavyanka và Project 877 lớp Paltus.

Đây là những tàu ngầm diesel-điện có khả năng phóng tên lửa hành trình “Kalibr” cả phiên bản chống hạm và tấn công mặt đất.

“Defense Express” dẫn hình ảnh vệ tinh về căn cứ hải quân Nga ở Novorossiysk do Bộ Quốc phòng Anh công bố, cho thấy cách người Nga đang cố gắng tăng cường khả năng bảo vệ cho các tàu ngầm Project 636.3 Varshavyanka và Project 877 lớp Paltus.

Trong ảnh vệ tinh được công bố, có thể thấy một tấm lưới lớn, được gọi là “vỉ nướng”, được lắp đặt trên các cấu trúc thượng tầng của hai chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka, nằm ở cầu cảng phía trong của vịnh Novorossiysk.

Các “vỉ nướng” này có lẽ được thiết kế để bảo vệ khu vực dễ bị tổn thương trên cấu trúc thượng tầng, nơi đặt các thiết bị có thể thu vào của tàu ngầm như: Kính tiềm vọng, antenna, ống thở và các thiết bị khác, khỏi sự phá hủy của mảnh vỡ và thuốc nổ của máy bay không người lái FPV.

Nếu thiếu những thiết bị này, việc vận hành đầy đủ chức năng của tàu ngầm sẽ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, hình ảnh vệ tinh đã cho thấy sự hiện diện của “vỉ nướng” trên 3 tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Họ nói thêm, một tàu ngầm khác hiện chưa được hoặc không được trang bị “vỉ nướng” tương tự.

Đáng chú ý là hiện có 4 tàu ngầm diesel-điện của Nga ở Biển Đen gồm: B-262 “Stary Oskol”, B-268 “Veliky Novgorod” và B-271 “Kolpino” thuộc Dự án 636.3 Varshavyanka và B-871 “Alrosa” thuộc Dự án 877 Paltus.

Tuy nhiên, ngày 15/12/2025, lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) kết hợp với Hải quân Ukraine, đã tấn công một tàu ngầm Nga ở Vịnh Novorossiysk bằng tàu mặt nước không người lái.

Sau đó, thông tin được tiết lộ rằng đó là chiếc tàu ngầm B-271 “Kolpino” và từ đây có thể suy đoán chiếc tàu ngầm vẫn chưa được trang bị “vỉ nướng” có thể là chiếc B-271 “Kolpino”.

“Defense Express” dự đoán chiếc tàu ngầm này không còn hoạt động được nữa do bị hư hại nghiêm trọng, vì vậy việc tăng cường khả năng bảo vệ cho nó là vô ích.

Trước đó, tình báo phương Tây cũng công bố việc Nga đang lắp các “vỉ nướng” cho các tàu ngầm ở Biển Baltic và thậm chí cả ở Thái Bình Dương, cách Ukraine 7.200km, ví dụ như trên các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 955A Borei-A, có khả năng mang tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava.