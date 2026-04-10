Úc cấp khoản tín dụng 75 triệu USD hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi xanh

Đó là phát biểu của Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Sarah Hooper tại Diễn đàn Chuyển đổi Xanh Việt Nam - Úc 2026 do Tổng Lãnh sự quán Úc tại TPHCM phối hợp Công ty Dear Our Community, Cộng đồng Doanh nghiệp Cựu sinh Úc (Australian Alumni Business Network – AABN) và các đối tác tổ chức ngày 9-4.

Bà Sarah Hooper cho hay trong năm 2024-2025, kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều giữa Úc và Việt Nam đạt 28,5 tỉ AUD, đưa hai nước trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Tổng Lãnh sự Úc tại TPHCM Sarah Hooper phát biểu tại diễn đàn

Đáng chú ý, thông qua Cơ quan Tài trợ Xuất khẩu Úc, nước này đã cung cấp một khoản tín dụng 75 triệu USD tài trợ cho các dự án hạ tầng thiết yếu và bền vững trên khắp Việt Nam. Các dự án do Úc tài trợ đã góp phần cắt giảm hơn 193.000 tấn khí thải CO₂ và đang tạo ra hàng ngàn việc làm trên khắp Việt Nam.

Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Úc đề ra một cam kết dài hạn nhằm gắn kết kinh tế sâu rộng hơn trên toàn khu vực, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường ưu tiên cho các khoản đầu tư của Úc vào năng lượng sạch, nông nghiệp bền vững và công nghệ khí hậu.

Theo chuyên gia kinh tế - TS Cấn Văn Lực, Việt Nam hiện đang nằm trong top 20 thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và quy mô thương mại.

Chính phủ đặt tầm nhìn chiến lược trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và vươn lên hàng ngũ các nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng vươn tầm này trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, việc duy trì tốc độ tăng trưởng đơn thuần là chưa đủ.

"Chuyển đổi xanh hiện không còn là lựa chọn mà là chiến lược bắt buộc mang tính dài hạn. Mặc dù xung đột địa chính trị đang làm gia tăng chi phí đầu tư cho năng lượng xanh và khiến một số quốc gia phải cân nhắc lại thứ tự ưu tiên năng lượng ngắn hạn, Việt Nam vẫn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững" - TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi xanh

Bà Vũ Ánh Tuyết - thành viên Cố vấn Cộng đồng Doanh nghiệp Cựu sinh Úc (AABN), thành viên sáng lập Spark Ventures Studio - cũng khẳng định chuyển đổi xanh không còn là một mục tiêu của tương lai, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. Bà phân tích: Các doanh nghiệp chịu áp lực ngày càng lớn trong việc thích ứng với các tiêu chuẩn thị trường đang thay đổi. Do đó, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, cắt giảm phát thải giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Thông qua việc quy tụ các nhà lãnh đạo từ khu vực công, doanh nghiệp, đầu tư và nghiên cứu, diễn đàn giúp thúc đẩy đối thoại và quan hệ hợp tác thực chất, hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với sự chuyển dịch này" - bà Tuyết nói.