Một bước ngoặt vừa diễn ra trong thị trường di động tự hành: Uber Technologies và NVIDIA Corporation vừa công bố hợp tác chiến lược nhằm triển khai một mạng lưới 100.000 robotaxi – dòng xe tự lái cấp độ 4 (Level 4) – với mốc khởi động từ năm 2027. Đồng thời, trong cấu trúc rộng hơn, Stellantis và Foxconn Technology Group sẽ tham gia cung cấp nền tảng sản xuất và tích hợp phần cứng cho dự án.

Theo thông báo chính thức từ Nvidia, nền tảng sử dụng là DRIVE AGX Hyperion 10 – một bộ kiến trúc phần cứng và cảm biến do Nvidia phát triển, nhằm đưa ô tô đến trạng thái “Level 4-ready” với khả năng hoạt động tự động trong các điều kiện được định trước. Uber sẽ vận hành mạng lưới robotaxi này như một dịch vụ gọi xe, tận dụng kinh nghiệm về vận hành nền tảng.

Tầm nhìn của Uber và Nvidia rõ ràng: khi hàng chục nghìn chiếc xe tự lái vận hành trong các thành phố lớn, chi phí vận hành của dịch vụ gọi xe sẽ được giảm mạnh, đồng thời tạo ra hệ thống vận tải linh hoạt, cá nhân hóa hơn, ít ô nhiễm hơn và vận hành 24/7. Một bài viết trên Gizmodo nhấn mạnh rằng so với các đối thủ như Waymo – hiện mới có vài nghìn robotaxi – con số 100.000 là tham vọng hết sức lớn.

Tuy nhiên, tham vọng lớn đi kèm thách thức không nhỏ. Đầu tiên là quy mô triển khai: bắt đầu từ 2027 nhưng chưa rõ mốc hoàn thành sẽ là khi nào và tại bao nhiêu thành phố. Thứ hai là công nghệ: để vận hành Level 4 ở quy mô lớn, cần không chỉ phần mềm và phần cứng tiên tiến mà còn hệ thống điều phối, bảo trì, sạc xe, xử lý dữ liệu lớn và đảm bảo an toàn cho hành khách. Ngoài ra, trong mô hình robotaxi, xe không chỉ là tài sản mà còn là dịch vụ, nên Uber phải đảm bảo rằng chi phí đầu tư và vận hành sẽ mang lại lợi nhuận – điều mà nhiều công ty tự lái vốn vẫn vật lộn.

Dù vậy, nếu thành công, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đối với ngành giao thông, việc Uber-Nvidia đặt cược vào 100.000 robotaxi báo hiệu rằng “ô tô tự lái không còn là thử nghiệm nữa” mà đang bước vào giai đoạn thương mại hóa. Điều này cũng mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ô tô, linh kiện, chip, phần mềm – chẳng hạn Stellantis và Foxconn – khi họ trở thành mắt xích trong chuỗi giá trị mới.

Đối với Uber, dự án robotaxi không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là nỗ lực tái định nghĩa mô hình kinh doanh cốt lõi. Sau hơn một thập kỷ phụ thuộc vào đội ngũ tài xế đối tác và chịu áp lực lợi nhuận, Uber đang tìm cách giảm chi phí vận hành thông qua tự động hóa. CEO Dara Khosrowshahi cho rằng robotaxi là “chìa khóa giúp Uber trở thành nền tảng di chuyển toàn cầu không người lái” – một mục tiêu từng được đặt ra trước đây nhưng phải tạm dừng do công nghệ chưa chín muồi.﻿

Tóm lại, thương vụ hợp tác Uber – Nvidia với mục tiêu 100.000 robotaxi từ 2027 là một bước khởi đầu đầy tham vọng cho kỷ nguyên di chuyển tự hành hoàn toàn. Thách thức vẫn còn rất lớn, nhưng nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt lớn biến “xe không người lái” từ hình mẫu tương lai thành một phần không thể thiếu mỗi ngày tại các thành phố.

Theo: Nikkei Asia