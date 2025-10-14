Các nhân viên vận hành trung tâm UAV Rubicon của Nga tiếp tục thể hiện kỹ năng vượt trội trong việc tiêu diệt mục tiêu của đối phương trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, tại một địa điểm ở khu vực Sumy, cách đường chiến tuyến gần 50km.

Lần này, nạn nhân của UAV Nga là hệ thống phòng không phóng rocket dẫn đường bằng laser 70mm LAU-68/131 APKWS II, một vũ khí hiếm có được Mỹ sản xuất trong biên chế Quân đội Ukraine, bị tiêu diệt ở hậu phương Ukraine, cách chiến tuyến khoảng 47 km.

UAV ZALA Lancet diệt hệ thống phòng không siêu hiếm APKWS

Theo các quan chức quân sự Nga, hệ thống phòng không APKWS vào thời điểm đó đang phục kích, săn lùng máy bay không người lái tấn công của Nga, nhưng đã bị chính một UAV trinh sát ZALA phát hiện.

Đoạn phim giám sát khách quan được công bố trực tuyến cho thấy rõ khoảnh khắc UAV tự sát ZALA Lancet của Nga rơi trúng mục tiêu khiến bệ phóng bị phá hủy và bốc cháy dữ dội, khiến một tên lửa đã nạp sẵn phóng loạn theo phương hướng không xác định.

Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống APKWS mới do công ty BAE Systems phát triển cho Quân đội Mỹ, để tiêu diệt các mục tiêu trên không cỡ nhỏ. Nó sử dụng tên lửa Hydra-70 dẫn đường bằng laser bán chủ động làm tên lửa đánh chặn.

APKWS được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực quang-điện tử nâng cao và có thể được sử dụng từ cả bệ phóng trên bộ và trên không.

Phiên bản cũ của loại tên lửa này có tầm bắn từ 1,1km-5km, với động cơ mới, tầm bắn có thể nâng lên từ 2-11km, với vận tốc lên tới 3.600km/h (tương đương Mach2.9), độ sai lệch mục tiêu nhỏ hơn 0.5m.