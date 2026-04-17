UAV Ukraine phá huỷ trạm radar quan trọng của Nga nằm sâu sau tiền tuyến

Hệ thống radar 35N6 Kasta của Nga bị UAV Ukraine phá hủy, ngày 16/4/2026.

Theo Lữ đoàn 23 Khortytsia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, các nhà điều khiển UAV đã phá hủy thành công trạm radar Kasta 35N6 của Nga, nằm sâu phía sau tiền tuyến ở Zaporizhzhia.

Loại radar này được thiết kế để giám sát không phận và theo dõi các mục tiêu trên không, đặc biệt là những mục tiêu bay ở độ cao thấp, khu vực mà phạm vi phủ sóng của radar thông thường thường kém hiệu quả hơn.

Hệ thống radar 35N6 Kasta đóng vai trò then chốt trong kiến trúc phòng không nhiều lớp của Nga.

Bằng cách phát hiện và theo dõi các mối đe dọa đang đến, nó cho phép các hệ thống tên lửa đất đối không tấn công mục tiêu hiệu quả hơn.

Do đó, việc phá hủy radar sẽ tạo ra những khoảng trống ngay lập tức trong phạm vi phủ sóng của radar, làm phức tạp việc phối hợp các phương tiện phòng không trong khu vực bị ảnh hưởng.

Các hệ thống radar như vậy tạo thành xương sống của việc kiểm soát không phận dọc theo các chiến tuyến đang hoạt động.

Nếu không có chúng, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với khả năng cảnh báo sớm bị suy giảm, và khả năng phản ứng kém hiệu quả hơn trước các mối đe dọa trên không từ Ukraine, bao gồm UAV và vũ khí dẫn đường chính xác.

Vụ tấn công được báo cáo diễn ra sâu trong hậu phương, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng và độ chính xác ngày càng tăng từ các hoạt động UAV Ukraine.

Khả năng này cho phép lực lượng Ukraine không chỉ làm gián đoạn các đơn vị tiền tuyến, mà còn làm suy yếu cơ sở hạ tầng quan trọng hỗ trợ các hoạt động của Nga ở những khu vực cách xa chiến tuyến trực tiếp.

Thiệt hại về tài chính do việc phá hủy hệ thống radar ước tính khoảng 60 triệu USD, càng làm trầm trọng thêm vấn đề.

Việc thay thế các thiết bị chuyên dụng như vậy vừa tốn kém vừa mất thời gian, đặc biệt là trong điều kiện thời chiến và áp lực trừng phạt.