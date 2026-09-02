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UAV tàng hình Trung Quốc lần đầu phóng tên lửa không đối không?

Hải Yến
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Hình ảnh mới xuất hiện có thể cho thấy UAV GJ-11 của Trung Quốc đã thực hiện khả năng phóng tên lửa không đối không tầm xa.

- Ảnh 1.

Những hình ảnh đầu tiên, dù chất lượng chưa thực sự rõ nét, đã cho thấy UAV GJ-11 Sharp Sword (Kiếm Sắc) của Trung Quốc phóng tên lửa không đối không. Đoạn video được công bố ghi lại cảnh chiếc UAV có thiết kế “cánh bay” phóng tên lửa PL-15E tầm xa.

GJ-11 được Tập đoàn chế tạo máy bay HAIG phát triển. UAV này sử dụng thiết kế “cánh bay”, kết hợp các công nghệ tàng hình. Máy bay có chiều dài khoảng 10m, sải cánh 14m.

Khối lượng cất cánh được ước tính khoảng 10.000kg, trong khi tải trọng có thể đạt 2.000kg và được bố trí trong các khoang vũ khí bên trong. Tầm bay tối đa đạt khoảng 4.000km, với thời gian hoạt động khoảng 6 giờ.

Trước đây, GJ-11 chủ yếu được xem là nền tảng thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu mặt đất bằng bom điều khiển và tên lửa. Tuy nhiên, hình ảnh mới xác nhận UAV này có khả năng mang và sử dụng tên lửa không đối không.

Tên lửa PL-15E được sử dụng trong vụ phóng là phiên bản xuất khẩu của một trong những tên lửa không đối không tầm xa tiên tiến nhất của Trung Quốc. Tên lửa được trang bị radar AESA, giúp tăng khả năng chống nhiễu và độ chính xác khi dẫn đường.

Tầm phóng được ước tính khoảng 200km. Theo thông tin được công bố, ở giai đoạn cuối quỹ đạo, tên lửa có khả năng đạt tốc độ siêu vượt âm.

Việc trang bị tên lửa không đối không cho GJ-11 là một yếu tố quan trọng trong chương trình phát triển các UAV hoạt động phối hợp với tiêm kích J-20 thế hệ thứ năm.

Trước đó, GJ-11 từng được ghi nhận bay cùng J-20 và máy bay tác chiến điện tử J-16D. Theo giả định, các phiên bản J-20 hai chỗ ngồi có thể đóng vai trò như những sở chỉ huy trên không, điều khiển UAV trong chiến đấu.

Theo Topwar
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Tags

GJ-11

Tên lửa PL-15E

HAIG

J-20

UAV

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