UAV tầm xa Nga biết cách né tránh đòn phục kích

Máy bay không người lái tầm xa của Nga đã có khả năng vượt qua các khu vực hoạt động của máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Kíp điều khiển UAV của Nga.

Cách né tránh máy bay đánh chặn

Các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Nga đã có khả năng vượt qua tầm hoạt động của các máy bay không người lái đánh chặn của Ukraine.

Điều này được hỗ trợ bởi các hệ thống radar mới đang được cung cấp cho quân đội, báo Izvestia dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết.

Hệ thống radar phát hiện các UAV đánh chặn của Ukraine đang chờ đợi UAV của Nga dọc theo đường bay dự định và tấn công chúng ngay khi phát hiện.

Thông tin về các máy bay đánh chặn được phát hiện sẽ được truyền đến người điều khiển UAV bên tấn công, cho phép họ điều chỉnh lộ trình và chọn các hành lang an toàn hơn.

Trước đây, quân đội Nga sử dụng các hệ thống radar được thiết kế chủ yếu để phát hiện máy bay cỡ lớn. Chúng kém hiệu quả hơn khi tìm kiếm máy bay không người lái cỡ nhỏ. Giờ đây, các đơn vị đã bắt đầu được trang bị các hệ thống tiên tiến hơn.

Chuyên gia quân sự Yuri Knutov, cho biết máy bay không người lái dân dụng có thể hoạt động dưới sự điều khiển của con người hoặc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

"Vì chúng tôi có thông tin về vị trí của các máy bay không người lái phòng không Ukraine, nên các nhân viên điều khiển của chúng tôi đang thay đổi lộ trình bay của máy bay không người lái và tránh các khu vực nguy hiểm.

Điều này làm giảm khả năng bị bắn trúng và gây khó khăn cho hoạt động phòng không của Ukraine", học giả Knutov nói.

Chuyên gia này cho biết thêm, Ukraine sẽ buộc phải tăng đáng kể số lượng máy bay không người lái đánh chặn để tạo ra một tuyến phòng thủ gần như liên tục. Nhưng điều này đòi hỏi chi phí khổng lồ về nhân lực, kỹ thuật và tài chính.

"Nếu không có đủ kinh phí, Ukraine sẽ không thể giải quyết được vấn đề này. Trong khi đó, lực lượng Nga đang tăng cường khả năng sống sót của UAV tấn công và trinh sát, cũng như số lượng mục tiêu địch mà chúng có thể tiêu diệt", Yuriy Knutov kết luận.

Sử dụng radar mới theo những cách khác

Các trạm radar mới cũng được sử dụng để xác định vị trí các địa điểm phóng UAV của đối phương.

Theo chuyên gia quân sự Boris Dzherelievsky, các mục tiêu được radar phát hiện có thể bị nhắm mục tiêu bởi pháo binh, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu.

Tóm lại, điều này sẽ cải thiện hiệu quả hỏa lực và hệ thống phòng không của Nga, bao gồm cả những hệ thống được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên không nhỏ.

"Một hệ thống thông tin thống nhất đang được xây dựng để tiếp nhận dữ liệu từ các radar có công suất khác nhau, bao gồm cả những radar phát hiện máy bay không người lái của đối phương.

Các phi hành đội máy bay không người lái tấn công, máy bay đánh chặn và các đội hỏa lực cơ động của chúng ta đều lấy thông tin từ hệ thống này", ông Dzherelievsky cho biết.

Vị chuyên gia này cho biết thêm, hệ thống này sẽ được cải tiến liên tục, và khi đi vào hoạt động hoàn toàn, nó có thể tác động đáng kể đến cuộc chiến chống lại máy bay không người lái của đối phương.

Học giả ước tính đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này, trong khi hiệu quả các cuộc tấn công của đối phương đang giảm dần.

Thay đổi của ngành hàng không không người lái Nga

Trước đó, báo Izvestia đã đưa tin về một kỹ thuật mới có tên gọi "Mặt nạ" đã được thêm vào phần mềm của máy bay không người lái tấn công Molniya của Nga để giúp chúng né tránh hệ thống phòng không của đối phương.

Sau khi đạt độ cao và ổn định, người điều khiển nhấn một nút, và hình ảnh trên màn hình sẽ thu nhỏ lại còn chưa đến một phần tư khung hình. Kết quả là, đối phương không thể nhìn thấy vị trí của máy bay không người lái.

Họ không thể xác định điểm cất cánh hoặc lộ trình bằng cách chặn tín hiệu. Molniya che giấu hoàn toàn việc truyền tải tất cả các thông số.

Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi người điều khiển có trình độ cao. Họ phải quen thuộc với địa hình và tất cả các tuyến đường.

Người điều khiển UAV phải điều hướng bằng cách sử dụng hình ảnh gợn sóng nhỏ và có khả năng xác định vị trí, độ cao và tốc độ của máy bay không người lái.

Chế độ "Mặt nạ" làm giảm đáng kể tỷ lệ thành công của các vụ đánh chặn. Phi công chỉ cần tắt chế độ này khi ở ngay trên mục tiêu, (còn khoảng 10-20 giây trước khi giao chiến) quá ít thời gian để đưa ra quyết định và bắt đầu đánh chặn.

Việc xác định mục tiêu và phóng máy bay đánh chặn chỉ dựa trên việc phát hiện bằng mắt thường từ các đài quan sát tốn quá nhiều thời gian.

Gần đây, UAV của Nga đã tìm thấy một công dụng mới. Các đơn vị UAV chuyên dụng đã được thành lập trong các đơn vị pháo binh để thực hiện tác chiến phản pháo. Chúng tìm kiếm vũ khí hỏa lực của đối phương và sau đó tấn công.

Các mục tiêu chính bao gồm pháo binh, hệ thống phóng rocket đa nòng, hệ thống radar được dùng để phát hiện vị trí của các đơn vị Nga và hệ thống tác chiến điện tử.

Có hai loại UAV chính được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ này. Máy bay không người lái trinh sát liên tục giám sát không phận, hoạt động theo ca để cung cấp khả năng giám sát liên tục.

Khi một vật thể được phát hiện, tọa độ của nó sẽ được truyền đến máy bay không người lái tấn công, sau đó chúng sẽ tiến hành tấn công. Các đơn vị này có khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập, tách biệt khỏi lực lượng chính của lữ đoàn.

Trinh sát điện tử đóng vai trò quan trọng: Nhờ đó, các binh sĩ xác định được các hệ thống tác chiến điện tử đang hoạt động, xác định nguồn điều khiển máy bay không người lái và xác định các dải tần số mà chúng sử dụng.

Thông tin thu được cho phép họ lựa chọn các mục tiêu ưu tiên, tấn công chúng và đồng thời làm gián đoạn các kênh liên lạc, chỉ huy và định vị của đối thủ.