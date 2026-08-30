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UAV Shahed-136 giá 580.000 USD phiên bản Hàn Quốc rơi xuống biển sau khi phóng

Hải Yến
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GD&TĐ - 2 nguyên mẫu UAV cảm tử của Hàn Quốc gặp sự cố ngay sau khi phóng thử từ tàu đổ bộ ROKS Marado.

- Ảnh 1.

Hàn Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên đối với mẫu UAV cảm tử do nước này phát triển, được xem là phiên bản tương tự UAV Shahed-136 của Iran.

Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm kết thúc không thành công khi cả hai nguyên mẫu được phóng từ tàu đổ bộ ROKS Marado trên vùng biển Busan đều rơi xuống biển chỉ vài giây sau khi cất cánh.

Theo kế hoạch ban đầu, UAV cảm tử AD được thiết kế để tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 2km tính từ điểm phóng.

Đáng chú ý, mỗi nguyên mẫu gặp sự cố có giá khoảng 580.000 USD, cao hơn đáng kể so với UAV Shahed của Iran. Kết quả thử nghiệm không thành công đã làm gia tăng những chỉ trích nhằm vào chương trình, vốn dự kiến hoàn tất vào tháng 9.

Trong khi đó, Ba Lan cũng đang phát triển mẫu UAV cảm tử tương tự UAV của Iran. Nước này gần đây bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu Hornet PL-AT1.

Tuy nhiên, xét về kích thước và khối lượng, UAV tấn công của Ba Lan gần với Shahed-131 hơn. Đây là phiên bản nhỏ hơn của Shahed-136, cũng như Geran-2 được phát triển trên cơ sở mẫu UAV này.

Các UAV cảm tử tương đối rẻ được phát triển dựa trên Shahed của Iran đã cho thấy hiệu quả cao trong các cuộc xung đột vũ trang những năm gần đây, đồng thời trở thành phương tiện tấn công phổ biến và hiệu quả nhằm vào các mục tiêu của đối phương.

Theo Topwar
Tags

UAV Shahed-136

Hàn Quốc

UAV cảm tử

Ba Lan

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