Lính biên phòng Ukraine thuộc đơn vị 105 Hoàng tử Vladimir đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga mang theo tên lửa không đối không R-60.

Video từ máy bay không người lái đánh chặn P1-SUN cho thấy rằng không giống như các trường hợp được ghi nhận trước đây khi tên lửa được gắn dọc theo hướng bay của máy bay không người lái, lần này quả đạn bố trí quay ngược lại.

Đây có lẽ là cách người Nga đang cố gắng đối phó với các trực thăng và máy bay hạng nhẹ của Ukraine, vốn đang được sử dụng với chức năng đánh chặn UAV tấn công.

Nga trang bị tên lửa R-60 cho UAV tấn công Shahed.

Theo Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR), Nga đã cải tiến tên lửa không đối không R-60 của Liên Xô để lắp đặt trên UAV cảm tử. Mục đích chính là tiêu diệt trực thăng và máy bay của Ukraine khi chúng đánh chặn phương tiện này.

Tên lửa với bệ phóng APU-60-1MD được gắn trên một giá đỡ đặc biệt ở phần trên, phía trước của thân máy bay không người lái. Điều này cho phép chiếc UAV không chỉ thực hiện các nhiệm vụ tấn công mà còn gây ra mối đe dọa cho hàng không Ukraine.

Máy bay không người lái này được trang bị 2 camera - một ở mũi và một ở phía sau bệ phóng. Đường truyền video và các lệnh điều khiển được truyền qua modem mạng lưới Xingkay Tech XK-F358 của Trung Quốc.

Bộ điều khiển bay, hệ thống dẫn đường và hệ thống quán tính vẫn giữ nguyên như các mẫu máy bay không người lái khác.

Để định vị vệ tinh, chiếc UAV sử dụng module chống nhiễu 12 kênh Komet, cho phép nó hoạt động ngay cả trong điều kiện tác chiến điện tử đang diễn ra dày đặc ở Ukraine.

Hệ thống điện tử bên trong bao gồm 1 máy tính bo mạch đơn Raspberry Pi 4 sản xuất tại Anh, 1 thiết bị theo dõi và 2 modem GSM để truyền dữ liệu từ xa. Điều này cung cấp kênh liên lạc ổn định và khả năng điều khiển an toàn.

Mảnh vỡ máy bay Shahed được trang bị tên lửa không đối không R-60.

Sau khi phóng, đầu dò nhiệt của tên lửa R-60 sẽ tự động bắt mục tiêu, và tầm bắn tối đa đạt được là 7 - 10km.

Lần đầu tiên tại Ukraine, việc sử dụng tên lửa R-60 trong chiến đấu, khi tích hợp vào các UAV tấn công loại Shahed của Nga đã được ghi nhận vào đầu tháng 12/2025.

Sau đó, tên lửa không đối không này liên tục được tìm thấy trong các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ, gồm cả những chiếc được trang bị động cơ phản lực.

Theo Militarnyi



