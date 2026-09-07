UAV khổng lồ của Trung Quốc có thể sở hữu năng lực kinh ngạc

Nhiều hình ảnh mới từ Trung Quốc hé lộ thêm thông tin về một mẫu phương tiện bay không người lái tàng hình (UAV) mới. Đáng chú ý, kiểu dáng cánh của UAV này được giới chuyên gia nhận định là khác xa so với các thiết kế cánh liền thân truyền thống như B-2.

Mẫu UAV này, được tạm gọi là WZ-X, lần đầu lộ diện qua ảnh vệ tinh vào tháng 5/2025 trong một buổi huấn luyện của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại căn cứ thử nghiệm Malan, tỉnh Tân Cương.

Thời điểm đó, giới phân tích quân sự chưa thể khẳng định hình dáng cánh khác thường quan sát từ trên cao là đặc tính khí động học thực tế hay chỉ là nhiễu ảnh vệ tinh.

UAV tàng hình WZ-X lần đầu được phát hiện tại căn cứ thử nghiệm Malan, Tân Cương, Trung Quốc, tháng 5/2025. (Ảnh: PLANET LABS)

Ảnh vệ tinh cho thấy UAV này có phần cánh trong rộng, nối liền với phần cánh ngoài thuôn gọn và hẹp hơn đáng kể. Thay vì thu nhỏ đều từ gốc đến đầu cánh, cánh của mẫu UAV lại thắt hẹp đột ngột theo dạng bậc thang, tạo nên phần cánh ngoài dài và hẹp. Đồng thời, hai mép sau cánh có kiểu dáng bán răng cưa.

Cấu trúc này khác biệt hoàn toàn với B-2 cũng như các UAV tàng hình phổ biến hiện nay, nhờ sở hữu hai đoạn cánh ngoài riêng biệt cùng phần thân giữa hình thoi.

WZ-X thay đổi hình dạng cánh ở phía ngoài cùng và mép sau bán răng cưa. (Ảnh: Weibo)

Dù vậy, giới chuyên môn lưu ý chưa thể loại trừ khả năng thiết kế này xuất phát từ cơ chế cánh gập hoặc các đoạn cánh ngoài có thể tháo rời.

Ảnh vệ tinh cho thấy WZ-X đang được thử nghiệm tại căn cứ tại Malan vào khoảng đầu tháng 9/2026. (Ảnh: PLANET LABS)

Khi nhìn từ phía sau, WZ-X có phần thân giữa tương đối dẹt cùng đôi cánh vươn rất dài. Cơ cấu hạ cánh được mở rộng để lộ bộ càng đáp chính lớn và chắc chắn, phù hợp với một máy bay kích thước lớn. Quan sát ở viền ngoài cánh có thể thấy các bánh lái tách, khá tương đồng với cơ chế điều khiển trên B-2.

Đối với dòng máy bay chuyên hoạt động ở độ cao lớn và thời gian bay dài, sải cánh lớn kết hợp với phần cánh ngoài hẹp đem lợi thế khí động học, giúp làm tăng tỷ lệ của cánh và giảm lực cản khi bay. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian và hiệu suất ở độ cao lớn, đồng thời tập trung tổng khối lượng cấu trúc và thể tích chứa nhiên liệu/trang thiết bị vào gần tâm máy bay.

Tuy nhiên, việc thay đổi đột ngột độ dài cung cánh sẽ tạo ra các điểm gián đoạn trên mặt phẳng cánh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính liên tục của mép cánh - yếu tố sống còn đối với máy bay tàng hình. Điều này có thể làm gia tăng diện tích phản xạ radar, hướng bề mặt và góc quét của radar đối phương.

Các thiết kế tàng hình hiện đại luôn cố gắng tối giản những điểm ngắt này để duy trì diện tích bề mặt liên tục, nhằm tán xạ sóng radar tốt nhất.

Dù vậy, chính cấu trúc độc đáo này đã tạo cho WZ-X phần mép sau cánh có dạng bán răng cưa. Phân tích ban đầu cho thấy UAV này có sải cánh khoảng 52 m, gần với độ dài 52,4 m của B-2, khiến máy bay này lớn hơn vượt trội so với mọi UAV dạng cánh liền thân từng được Trung Quốc công khai.

Tầm hoạt động xa nhất thế giới

Chuyên gia Andreas Rupprecht, nhà phân tích hàng không quân sự Trung Quốc của trang TWZ, nhận định WZ-X nhiều khả năng sử dụng động cơ đôi, có cấu hình tương tự dòng RQ-180 của Mỹ nhưng kích thước lớn hơn đáng kể.

Ông Rupprecht ước tính chiều dài máy bay khoảng 14 m, sở hữu phần thân giữa rộng rãi và tích hợp vòm ăng-ten liên lạc vệ tinh ở lưng. Các thông số về tầm bay lên tới hơn 19.000 km và trần bay từ 18.000 m - 20.000 m hiện vẫn chưa được xác minh. Nếu những thông số này là chính xác, WZ-X sẽ là một trong những UAV có tầm hoạt động xa nhất thế giới.

Với tầm hoạt động này, nó thể vươn tới những khu vực xa tới tận Bắc cực, Đại Tây Dương và các khu vực nằm ngoài chuỗi căn cứ tiền phương của Trung Quốc. Đây được đánh giá là lợi thế quan trọng, vì Trung Quốc không sở hữu mạng lưới quân sự ở khắp nơi trên thế giới như Mỹ.

Hình ảnh mới nhất của WZ-X được lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

So với các UAV cánh liền thân nhỏ hơn của Trung Quốc như CH-7 (có thân giữa dày, cong hơn và kích thước khiêm tốn), WZ-X có thân phẳng, rộng cùng sải cánh khổng lồ, cấu hình tối ưu cho các nhiệm vụ trinh sát/tác chiến tầm xa, độ cao lớn và thời gian hoạt động kéo dài.

Hiện tại, tên gọi chính thức, nhà sản xuất, hệ thống lực đẩy cũng như thông số kỹ thuật chi tiết của WZ-X vẫn là câu hỏi mở.

Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh phát triển các dòng máy bay không đuôi/cánh liền thân ở nhiều phân khúc, song song với các chương trình máy bay có người lái như J-36, J-XDS và máy bay ném bom tàng hình H-20.