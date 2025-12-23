HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt gây ác mộng cho đối phương

Bạch Dương |

Quân đội Nga đang sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geran hiện đại hóa với thiết bị ảnh nhiệt để tấn công.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt gây ác mộng cho đối phương - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine đã kiểm tra kỹ lưỡng một trong những máy bay không người lái cảm tử của Nga bị chặn bắt, được sử dụng trong những cuộc tấn công vào loạt mục tiêu ở vùng Odessa.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 1.

Họ xác nhận rằng Quân đội Nga đã sử dụng phiên bản UAV Geran hiện đại hóa được trang bị camera nhiệt và các thiết bị khác nhằm tối ưu cho những cuộc tấn công. Một số trang tin công cộng của Ukraine đã cho biết về điều này.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 2.

Sau khi kiểm tra thiết bị, các chuyên gia Ukraine phát hiện thêm nhiều ăng ten và camera ảnh nhiệt đã được tích hợp vào chiếc Geran.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 3.

Máy bay không người lái này cũng được trang bị modem để chuyển tiếp thông tin liên lạc. Sử dụng thiết bị trên, người điều khiển có thể tìm kiếm các mục tiêu phù hợp và tấn công chúng.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 4.

Chuyên gia truyền thông người Ukraine Sergei "Flash" Beskrestnov trước đây đã viết về quá trình hiện đại hóa rộng rãi các máy bay không người lái kiểu Geran.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 5.

Ông Beskrestnov lưu ý rằng ở Ukraine, những thiết bị này được gọi bằng biệt danh "Shahed", mặc dù các máy bay không người lái hiện đại của Nga có rất ít điểm tương đồng với Shahed-136 của Iran.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 6.

Tương tự, tất cả các máy photocopy thường được gọi là "xerox", ngay cả khi chúng được sản xuất bởi những nhà chế tạo khác. Mọi người đều hiểu điều này rất rõ, nhưng họ vẫn sử dụng những tên gọi quen thuộc.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 7.

Trên thực tế, các báo cáo cho thấy UAV cảm tử Geran của Nga, nhờ sử dụng camera ảnh nhiệt, đã trở thành những "phù thủy đêm" thực thụ trong ít nhất 6 tháng qua.

UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt: Vũ khí tấn công hiệu quả của Quân đội Nga - Ảnh 8.

Cụ thể, ấn phẩm Bulgarian Military đã đưa tin về điều này vào tháng 6 năm nay. Bài báo cho biết giờ đây Quân đội Nga có thể dễ dàng phát hiện và tiêu diệt binh lính cũng như thiết bị, bất kể ngụy trang hay thời gian trong ngày.

