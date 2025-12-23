UAV Geran nâng cấp với camera ảnh nhiệt gây ác mộng cho đối phương
Bạch Dương |
Quân đội Nga đang sử dụng máy bay không người lái cảm tử Geran hiện đại hóa với thiết bị ảnh nhiệt để tấn công.
Theo Giáo dục và Thời đại Copy link
Link bài gốc Lấy link https://giaoducthoidai.vn/uav-geran-nang-cap-voi-camera-anh-nhiet-gay-ac-mong-cho-doi-phuong-post761590.html?fbclid=IwY2xjawO3IGpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3QkNlMkVyUEhwRkFQN2JPc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsgrT7NT5QEOkdQwjROgkjBtLRHEleQuyR5xq75uyxLh9D5SyHYGWvVydxYv_aem_q4tu291Rs003ViuywWBluw