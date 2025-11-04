Tài khoản “Spetsnaℤ 007” trên mạng xã hội “X” mới đây đã đăng tải một video clip ghi lại cảnh máy bay không người lái FPV của Nga đã đánh trúng một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở Konstantinovka, xé toang chiếc xe tăng của Đức bị miêu tả là “nặng nề, chậm chạp, cồng kềnh và khó bảo trì”, thành nhiều mảnh vỡ.

Điều này cho thấy rõ ràng là đạn dược đã phát nổ bên trong xe tăng khi va chạm, khiến chiếc xe tăng bị phá hủy hoàn toàn, kíp lái xe tăng dường như đã tử vong tại hiện trường.

Đáng chú ý là các nhóm tấn công của Nga hiện đang tiến sâu hơn vào các khu dân cư ở Kostiantynivka. Hiện tại, họ đang tiến công từ làng Predtechino và các khu định cư ngoại vi thành phố.

Tuy nhiên, các báo cáo từ chiến trường cho thấy sau khi Pleshcheyevka và Aleksandro-Shultino được giải phóng, các nhóm quân hỗn hợp của Quân đội Nga đã đột nhập vào ngôi làng Ivanopol, bắt đầu cuộc tấn công vào thành phố Kostiantynivka từ phía đông nam.

Các nhà phân tích quân sự tin rằng, Kostiantynivka sẽ là thành phố tiếp theo của vùng Donetsk bị Quân đội Nga đánh chiếm, sau khi giải quyết xong lực lượng Ukraine đang cố thủ ở hai thành phố Pokrovsk và Myrnohrad, nơi tình hình của đối phương đang diễn biến đặc biệt tồi tệ.

Vấn đề chính mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt hiện nay là các đơn vị mới phải được triển khai đồng thời đến nhiều khu vực của mặt trận Donetsk.

Tuy nhiên, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, theo lệnh của Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky, đang dồn toàn bộ lực lượng dự bị hiện có ở tất cả các khu vực vào Pokrovsk, với hy vọng giải vây cho lực lượng đang phòng thủ ở đây.

Các báo cáo từ chiến trường cho thấy những nỗ lực như vậy đang gây ra tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine, khiến họ bị phân tán lực lượng, tạo ra thêm nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ ở khu vực phía đông Ukraine.