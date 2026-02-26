Nhà máy sản xuất phân bón Dorogobuzh ở vùng Smolensk, miền Tây nước Nga.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 25/2 thông báo rằng, 7 thường dân đã thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV vào một nhà máy hóa chất ở vùng Smolensk, miền tây nước Nga.

Cơ quan này cho biết, quân đội Ukraine đã sử dụng ít nhất 30 UAV trong cuộc tấn công vào cơ sở này.

Trước đó, Thống đốc Smolensk, Vasily Anokhin, đã thông báo trên mạng xã hội về vụ tấn công. Ông cho biết, lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy Dorogobuzh, nơi sản xuất phân bón nitơ, và một số công nhân đã "tử vong trong khi làm nhiệm vụ". Một số người bị thương trong vụ tấn công đã được đưa đến cơ sở y tế.

Ông Anokhin cho biết thêm, các trường học ở Smolensk, nằm gần biên giới Nga-Belarus, đã chuyển sang hình thức học trực tuyến sau vụ tấn công mới nhất của Ukraine, trong khi các trường mẫu giáo đã đóng cửa cả ngày vì lý do an toàn.

Thống đốc cũng báo cáo rằng, cuộc tấn công này đã gây ra một số vụ cháy tại cơ sở này. Lực lượng cứu hộ đã khống chế được ngọn lửa, nhưng để giảm thiểu nguy cơ đe dọa đến người dân, việc sơ tán cư dân của một ngôi làng gần đó đang được xem xét.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng, tổng cộng 69 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm, bao gồm 14 chiếc trên vùng Smolensk và 24 chiếc trên vùng Bryansk.

Trong suốt cuộc xung đột, các khu vực biên giới của Nga liên tục trở thành mục tiêu của UAV Ukraine, với việc Moscow cáo buộc Kiev cố tình tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đầu tháng này, chính quyền địa phương cho biết, một loạt các cuộc tấn công của Ukraine đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Belgorod, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng và gián đoạn nguồn cung cấp nước và sưởi ấm.

Để đáp trả các cuộc tấn công vào khu vực biên giới và sâu bên trong lãnh thổ Nga, Moscow đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Ukraine, bao gồm cả các cơ sở năng lượng.

Các quan chức Nga khẳng định rằng, các cuộc tấn công không bao giờ nhắm vào thường dân.