HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

UAV của lữ đoàn Achilles diệt đài radar Nebo-M của Nga từ cự ly 100km

Sao Đỏ |

Lữ đoàn Achilles thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã tấn công trạm radar Nebo-M của Nga từ cự ly khoảng 100km tính từ biên giới quốc gia.

- Ảnh 1.

Đơn vị này đã đăng tải video về vụ tấn công trên trang mạng xã hội của mình.

Mục tiêu là một tổ hợp được bố trí gần khu định cư Ukolovo, nằm ở ngã ba giữa vùng Belgorod và Kursk của Liên bang Nga. Cuộc tấn công nhắm vào yếu tố dễ bị tổn thương nhất của hệ thống - bộ phận phần cứng.

Thiệt hại này khiến đài radar gần như không thể hoạt động và cần được phục hồi phức tạp và tốn kém, điều này bị đánh giá là bất khả thi khi Nga hiện không thể nhập khẩu linh kiện cần thiết.

Mới đây còn có thông tin cho biết các binh sĩ của Lữ đoàn Achilles đã tấn công một trạm radar Kasta-2E nằm sâu trong đất Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 80km.

Đài radar Nebo-M của Nga bị UAV cảm tử Ukraine phá hủy.

55Zh6M Nebo-M là một tổ hợp radar di động dùng để phát hiện các mục tiêu khí động học và đạn đạo ở độ cao trung bình và lớn, là một thành viên của gia đình radar "Nebo".

Hệ thống này được thiết kế để xác định 3 tọa độ của mục tiêu. Phía Nga tuyên bố Nebo-M có khả năng phát hiện đối tượng diện tích phản xạ radar nhỏ và các vật thể được chế tạo bằng công nghệ tàng hình.

Nhiệm vụ tìm kiếm và theo dõi mục tiêu trên không được phân chia giữa radar băng sóng mét - RLM-M cùng với radar băng sóng decimet và centimet - RLM-D và RLM-S, tương ứng.

Hơn nữa, mỗi đài radar đều được đặt trên một khung gầm ô tô riêng biệt. Hệ thống này có khả năng phát hiện máy bay ở tầm xa lên đến 500 - 600km và mục tiêu đạn đạo ở khoảng cách lên đến 1.500km.

Các mục tiêu trên không tàng hình được phát hiện ở khoảng cách 200 - 400km, trong khi các mục tiêu nhỏ bao gồm UAV và tên lửa hành trình thường được phát hiện ở cự ly 50 - 150km, tùy thuộc vào điều kiện và thông số bay.

Theo Militarnyi
Tags

Nga

UAV

lữ đoàn Achilles

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại