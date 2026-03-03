UAV của Iran tấn công lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO

Một máy bay không người lái Iran đã tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh tại Síp. Vụ nổ gây thiệt hại nhỏ cho sân bay, nhưng không có nhân viên nào tại căn cứ bị thương.

Thông tin này được báo Cyprus Mail cho biết dựa trên nguồn tin riêng của họ và các tuyên bố chính thức từ Chính phủ Anh.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng nửa đêm, ngay sau khi cơ sở này được đặt trong tình trạng báo động cao. Thông tin sơ bộ cho thấy thủ phạm là máy bay không người lái cảm tử Shahed-136, phương tiện từng được sử dụng trong các vụ tấn công vào Israel và Ukraine.

Một máy bay Airbus KC2 Voyager của Không lực Hoàng gia Anh hiện đang tuần tra lãnh thổ Síp để giám sát không phận.

Điều đáng chú ý là Căn cứ không quân Akrotiri chính thức giữ vị thế là lãnh thổ có chủ quyền của Vương quốc Anh. Vì London là thành viên của Liên minh quân sự NATO, căn cứ này cũng được coi là lãnh thổ NATO và có thể kích hoạt Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể.

Bước đi trên của Iran đang gây ra nhiều lo ngại, bởi khả năng cao sẽ có một liên minh quốc tế được tập hợp để tấn công họ, thay vì chỉ Mỹ và Israel như hiện nay.

Máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 của Iran đã tấn công căn cứ quân sự Anh.

Cần lưu ý rằng từ trước khi vụ tấn công xảy ra, Vương quốc Anh đã có kế hoạch thu hút các chuyên gia Ukraine để giúp họ bắn hạ máy bay không người lái ở Trung Đông và diễn biến mới sẽ đẩy nhanh quá trình nói trên.

"Chúng tôi có kế hoạch huy động các chuyên gia từ Ukraine, cùng với những chuyên gia của chúng tôi, để giúp đối tác ở vùng Vịnh bắn hạ máy bay không người lái Iran tấn công họ", người đứng đầu Chính phủ Anh nhấn mạnh.