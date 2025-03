UAV chở khách được cấp phép hoạt động đầu tiên ở Trung Quốc

Điều này đánh dấu Trung Quốc đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại UAV chở khách tự động, CAAC cho biết.

Hai chứng chỉ đã được cấp cho các nhà sản xuất UAV Trung Quốc EHang Holdings Limited ở tỉnh Quảng Đông và Hefei Hey Airlines Co., Ltd. ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Chứng chỉ vận hành được sử dụng để xác nhận rằng UAV chở khách tự động đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và các yêu cầu vận hành.

Các công ty có chứng chỉ vận hành có thể thực hiện các hoạt động thương mại tại các khu vực đã được phê duyệt, cung cấp dịch vụ hành khách trả phí và các dịch vụ liên quan đến nền kinh tế tầm thấp khác.

Công dân và người tiêu dùng sẽ có thể mua vé tại các điểm vận hành ở Quảng Châu và Hợp Phì để trải nghiệm các chuyến tham quan tầm thấp, tham quan thành phố và nhiều dịch vụ hành khách thương mại khác.