Cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ dự án trình diễn công nghệ ATLANTIC BASTION của Hải quân Anh và tập trung vào khả năng của máy bay không người lái trong việc phát hiện, định vị và theo dõi các mục tiêu dưới nước bằng cách sử dụng phao cảm biến thủy âm nổi dùng để ghi lại hoạt động của tàu ngầm.

Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị đã thực hiện nhiệm vụ trong 2 giờ, mang theo một bộ phao định vị thủy âm. Máy bay không người lái này cũng được tích hợp bộ xử lý âm thanh UYS-506 của General Dynamics Mission Systems.

Thông tin thu thập được từ các phao sonar được truyền từ máy bay không người lái đến trạm điều khiển mặt đất CAPSTONE, sau đó được xử lý bởi hệ thống UYS-506.

Điều này cho phép người vận hành giám sát môi trường dưới nước trong thời gian thực, bao gồm tín hiệu âm thanh, tọa độ mục tiêu và các thông số chuyển động của chúng.

Thiết bị này có khối lượng khoảng 600kg và mang được tải trọng lên đến 300kg. Hệ thống tích hợp cho phép hoạt động tự hành trong tối đa 10 giờ. Thiết kế được thực hiện theo sơ đồ cánh quạt đồng trục.

Máy bay không người lái chống tàu ngầm CAPSTONE.

Năm ngoái, chi nhánh của Leonardo tại Anh đã giới thiệu ý tưởng về máy bay không người lái hải quân Proteus, đang được phát triển theo yêu cầu của Hải quân Anh.

Chiếc trực thăng không người lái này đóng vai trò là một mô hình trình diễn công nghệ, trên cơ sở đó các giải pháp trong lĩnh vực module hóa, tự chủ và tích hợp các loại vũ khí và tải trọng khác nhau đang được thử nghiệm.

Kinh nghiệm thu về từ dự án Proteus dự kiến sẽ được sử dụng để tạo ra các nền tảng máy bay trực thăng đầy triển vọng, đặc biệt là để cải thiện phương pháp thiết kế và sản xuất chúng.