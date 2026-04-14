HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

UAV CAPSTONE tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực chống tàu ngầm

Sao Đỏ |

Công ty Certo Aerospace của Anh đã trình diễn máy bay trực thăng không người lái CAPSTONE như một nền tảng cho tác chiến chống tàu ngầm.

UAV CAPSTONE và cuộc cách mạng trong công nghệ chống tàu ngầm tại Anh - Ảnh 1.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong khuôn khổ dự án trình diễn công nghệ ATLANTIC BASTION của Hải quân Anh và tập trung vào khả năng của máy bay không người lái trong việc phát hiện, định vị và theo dõi các mục tiêu dưới nước bằng cách sử dụng phao cảm biến thủy âm nổi dùng để ghi lại hoạt động của tàu ngầm.

Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị đã thực hiện nhiệm vụ trong 2 giờ, mang theo một bộ phao định vị thủy âm. Máy bay không người lái này cũng được tích hợp bộ xử lý âm thanh UYS-506 của General Dynamics Mission Systems.

Thông tin thu thập được từ các phao sonar được truyền từ máy bay không người lái đến trạm điều khiển mặt đất CAPSTONE, sau đó được xử lý bởi hệ thống UYS-506.

Điều này cho phép người vận hành giám sát môi trường dưới nước trong thời gian thực, bao gồm tín hiệu âm thanh, tọa độ mục tiêu và các thông số chuyển động của chúng.

Thiết bị này có khối lượng khoảng 600kg và mang được tải trọng lên đến 300kg. Hệ thống tích hợp cho phép hoạt động tự hành trong tối đa 10 giờ. Thiết kế được thực hiện theo sơ đồ cánh quạt đồng trục.

UAV CAPSTONE và cuộc cách mạng trong công nghệ chống tàu ngầm tại Anh - Ảnh 2.

Máy bay không người lái chống tàu ngầm CAPSTONE.

Năm ngoái, chi nhánh của Leonardo tại Anh đã giới thiệu ý tưởng về máy bay không người lái hải quân Proteus, đang được phát triển theo yêu cầu của Hải quân Anh.

Chiếc trực thăng không người lái này đóng vai trò là một mô hình trình diễn công nghệ, trên cơ sở đó các giải pháp trong lĩnh vực module hóa, tự chủ và tích hợp các loại vũ khí và tải trọng khác nhau đang được thử nghiệm.

Kinh nghiệm thu về từ dự án Proteus dự kiến sẽ được sử dụng để tạo ra các nền tảng máy bay trực thăng đầy triển vọng, đặc biệt là để cải thiện phương pháp thiết kế và sản xuất chúng.

Theo Defence Blog
Tags

quân sự

vũ khí

tàu ngầm

UAV CAPSTONE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại