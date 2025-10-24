UAV cánh vòng bí ẩn xuất hiện trên vùng chiến sự

Nga được cho là đã triển khai một loại UAV chưa từng thấy trước đây với thiết kế “vòng cánh” lên không phận Ukraine, nhằm cải thiện thời gian bay và khả năng tấn công, theo một chuyên gia tác chiến điện tử quân đội Ukraine.

Ông Serhiy Beskrestnov, còn được biết đến với bí danh “Serhiy Flesh”, cho biết trong một tuyên bố công khai rằng lực lượng Nga đã bắt đầu sử dụng các UAV có cấu hình cánh khép kín, cụ thể là dạng cánh vòng (annular hoặc ring-wing), trong các hoạt động nhắm vào tài sản quân sự của Ukraine.

Ông lưu ý rằng những UAV này gần đây được quan sát hoạt động trong không phận Ukraine và dường như được thiết kế cho cả nhiệm vụ trinh sát, đánh chặn và tấn công mặt đất.

Thiết kế được mô tả bao gồm một cấu trúc khí động học hình vòng bao quanh khung của một UAV FPV.

Cấu hình này, trong kỹ thuật hàng không được gọi là “cánh khép kín” hoặc “cánh vòng”, có thể cải thiện đặc tính lực nâng đồng thời giảm sải cánh, từ đó tăng tính cơ động, dễ mang vác và có khả năng kéo dài tầm bay.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về loại cụ thể hay nhà sản xuất của những UAV này, nhưng những thiết kế vòng cánh tương tự từng được truyền thông thân nhà nước Nga đăng tải trước đây và được gán cho một công ty mang tên “Shag vpered” (Bước Tiến Tới), đặt tại huyện Yelets, tỉnh Lipetsk.

Các mẫu xuất hiện trong tài liệu quảng bá trước đây bao gồm dòng UAV mang tên “Kometa” (Sao Chổi).

Theo thông tin mở và các trình diễn trước đó, có ít nhất 2 biến thể của Kometa:

Một phiên bản nhỏ được thiết kế làm bộ đánh chặn trên không sử dụng phương pháp động năng để vô hiệu hóa UAV đối phương.

Một phiên bản lớn hơn có tầm bay trên 50 km, được dùng cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, được cho biết có mang đầu đạn nổ.

Hiện vẫn chưa rõ quy mô triển khai loại UAV cánh vòng này và hiệu quả của chúng trong điều kiện tác chiến thực tế. Các quan chức Ukraine chưa đưa ra tuyên bố chính thức về hiệu năng chiến đấu của hệ thống này.