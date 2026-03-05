HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
UAV cảm tử Lancet lại thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến

Bạch Dương |

Sau khi diệt mục tiêu cách xa 100km cách đây 2 tháng, UAV cảm tử Lancet đã nhanh chóng vượt qua kỷ lục trên.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 1.

Chỉ huy kíp chiến đấu UAV tấn công của nhóm tác chiến Trung tâm với mật danh "Arbalet" vừa cung cấp thông tin đáng chú ý trong cuộc trò chuyện với phóng viên ấn phẩm RIA Novosti.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 2.

Quân nhân trên báo cáo rằng mục tiêu xa nhất trong khu vực hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine mà anh ta phải tiêu diệt bằng loại đạn tuần kích Lancet nằm cách bệ phóng 135 - 136km.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 3.

"Những mục tiêu thông thường nằm cách đường giao tranh khoảng 30 - 20km. Khoảng cách xa nhất mà chúng tôi từng tấn công lên tới 135 - 136km".

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 4.

"Trung bình, chúng tôi bay xa tới 90km và tìm thấy mục tiêu. Đây được coi là khu vực sâu phía sau phòng tuyến của Lực lượng vũ trang Ukraine", Arbalet nói trong một video của Bộ Quốc phòng Nga.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 5.

Binh sĩ nói thêm rằng việc ngừng hoạt động các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh Starlink không ảnh hưởng đến hoạt động UAV cảm tử Lancet, vốn sử dụng công nghệ của Nga. Arbalet lưu ý rằng kết nối luôn ổn định, hình ảnh nhất quán và không có nhiễu.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 6.

Hơn nữa, Lancet hiện gần như miễn nhiễm với các hệ thống tác chiến điện tử, Lực lượng vũ trang Ukraine không có tổ hợp nào đủ sức gây nhiễu được nó. Thêm vào đó, nhà sản xuất thường xuyên cung cấp các bản cập nhật phần mềm.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 7.

"Hệ thống này thực sự đi trước thời đại đến 10 năm. Không ai khác có thứ gì tương tự. Khi chúng tôi tìm thấy mục tiêu, xác nhận đó ít nhất là một xe chiến đấu bọc thép, trí tuệ nhân tạo sẽ khóa đối tượng, chúng tôi kích hoạt chế độ chiến đấu, và đối thủ không có cơ hội trốn thoát".

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 8.

"Có 99,9% khả năng mục tiêu sẽ bị phá hủy. Đối phương thậm chí không nhận ra điều gì đang xảy ra, họ còn không nghe thấy tiếng chiếc Lancet đang bay về phía mình", người chỉ huy đơn vị nói thêm.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 9.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý nhờ độ chính xác cao trong việc nhắm mục tiêu, kênh liên lạc ổn định và khả năng bay lượn lâu dài, Lancet có hiệu quả trong việc tiêu diệt cả mục tiêu cố định và di động, bao gồm xe bọc thép và cơ sở hạ tầng quân sự.

UAV cảm tử Lancet thiết lập kỷ lục mới về cự ly tác chiến 135km - Ảnh 10.

Ngoài phục vụ trong Quân đội Nga, rất nhiều khách hàng quốc tế đã tỏ ý quan tâm đến chiếc Lancet, dự kiến sẽ có nhiều hợp đồng xuất khẩu và lắp ráp tại chỗ theo giấy phép trong tương lai.

UAV cảm tử Lancet

