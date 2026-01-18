Lực lượng quân sự Nga đã sử dụng máy bay không người lái tấn công phá hủy một hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS MLRS của Ukraine (do Mỹ sản xuất) đang thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Bryansk.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, vụ việc xảy ra gần làng Khlopyaniki thuộc vùng Chernihiv và đoạn video ghi lại sự việc đã được công bố trực tuyến.

Như có thể thấy trong đoạn video, hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS đã bắn ít nhất 4 quả tên lửa về phía khu vực của Nga.

Tuy nhiên, kíp điều khiển đã không thể an toàn rời khỏi vị trí bắn. Một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Nga đã phát hiện mục tiêu và nhân viên kỹ thuật của Nga đã điều khiển chiếc UAV bắn trúng xe phóng tên lửa HIMARS, khi nó đang tháo chạy dọc theo đường cao tốc.

Khoảnh khắc này đã được ghi lại trên video. Chiếc máy bay không người lái đầu tiên vô hiệu hóa chiếc xe. Sau đó, kíp lái bỏ chạy tán loạn. Chiếc máy bay không người lái thứ hai đến và kết liễu bệ phóng.

Theo bình luận trên các kênh quân sự Nga, trong thời gian gần đây, các kíp trắc thủ hệ thống pháo phản lực đa nòng HIMARS của Ukraine không dám bắn phá lãnh thổ Nga một cách trắng trợn như vài tháng trước nữa.

Khả năng trinh sát được tăng cường của máy bay không người lái Nga biến mọi nhiệm vụ hỏa lực thành một trò chơi may rủi đối với các binh sĩ thuộc lực lượng pháo binh tên lửa Ukraine mỗi khi họ nhận nhiệm vụ tấn công vào lãnh thổ Nga.